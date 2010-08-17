Mustafa Erdik: Depremde 30 bin kişi ölecek

T24 - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, İstanbul'da beklenen depremle ilgili olarak " Herhangi bir süre veremiyoruz. Şu tarihte olacak bu tarihte olacak diye belirlemeler şu andaki bilgi seviyemizle uyuşmuyor. Minimum 7 büyüklüğünde olacağını tahmin edebiliyoruz. Elimizde bu konuyla ilgili esaslı kanıtlar var" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından hazırlanan "deprem TIR’ı", Taksim Meydanı’nda vatandaşları bilinçlendiriyor. Etkinliğin tanıtımına Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik ile DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı da katıldı.

20 bin bina tamamen yıkılacak; 30 bin kişi ölecek

Konuyla ilgili gazetecilerin depremle ilgili sorularını yanıtlayan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, "İstanbul için minimum 7 büyüklüğünde bir deprem bekleyebiliriz. İstemiyoruz öyle bir deprem ama; minimum 7 olabilir. Çok küçük bir pencereden bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama şu anda elimizdeki veriler İstanbul’da hasar yapıcı depremin minimum 7 büyüklüğünde olacağını gösteriyor " dedi.

Erdik, depremin tarihinin tahmin edilip edilemeyeceğiyle ilgili olarak da , "Herhangi bir süre veremiyoruz. Şu tarihte olacak bu tarihte olacak diye belirlemeler şu andaki bilgi seviyemizle uyuşmuyor. 7 büyüklüğünde olacağını tahmin edebiliyoruz. Elimizde bu konuyla ilgili esaslı kanıtlar var" diye konuştu.

Erdik, 7 büyüklüğündeki bir depremde 20 bin binanın tamamen yıkılacağını, 200 bin binanın hasar göreceğini, belirterek, "Yani İstanbul’daki binaların yüzde 40’ı bir miktar hasar görecektir. Bunların küçük bir oranı yani yüzde 2’si yıkılacaktır. Can kaybı olarak tahminlerimiz de çok iç açıcı rakamlar değil ama 20-30 bin seviyesinde. Bu da nüfusun bin de 2-3’ü seviyesindeki rakamlardır" diye konuştu.

Adımları biraz daha hızlı atmamız lazım

Erdik, 17 Ağustos 1999 depreminin 11. yılında bilinçlenme konusunda önemli bir yol alındığını da kaydederek, "Vatandaşların bilinçlenmesi açısından hakikaten önemli bir yol aldık. Özellikle gençlerimiz açısından" dedi.

İstanbul’daki binaların güçlendirilmesi konusunda okullarda sorun olduğuna dikkat çeken Erdik, "Bugün İstanbul’da okul olarak bakarsak güçlendirilmesi gereken binlerce okul var. Ama şu anda bunların beşyüz tanesini ya güçlendirdik ya da yeniden inşa ettik. En büyük sıkıntımız halkımızın konut olarak kullandığı apartmanlarda. Buralarda fazla bir adım atamadık. Yeni binalar oldukça güzel sağlam ama mevcut konut stoğundan da bir şekilde kurtulmamız lazım. Konutlar açısından yeterli değil. Adımları biraz daha hızlı atmamız lazım " diye konuştu.

Marmara denizinde olacak bir depremde tsunami oluşacağı haberlerine ise Erdik, "Bizi korkutan depremdir. Arkasından tsunami de gelebilir. Marmara’da siz bir tane iki tane fay hattı tanımlayabilirsiniz. Bunlar İstanbul’daki deprem riskini değiştiren unsurlar değildir" diye konuştu.

Hedef 5 yıl içinde yüzde 60 sigortalılık

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı ise, " Türkiye genelinde oranlarsak 4 ’te bir seviyesinde, İstanbul’da bu 3’te bir seviyesinde. Bu oran bizi yanıltmasın 10 sene önce Marmara depremi sonrasında bu oran yüzde 3’lerde, yüzde 4’lerdeydi. Şu anda yüzde 25’lerin üzerine çıkmış durumda. Önemli bir gelişme var ama hala gidecek yol var. Hedefimiz 5 yıl içerisinde sigortalılık oranını, yüzde 60’lar seviyesine çıkarabilmek” dedi. Bu arada, bazı vatandaşlar, Türk halkının 17 Ağustos depreminin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Türk halkının yeterince bilinçlenmediği görüşünü dile getirdi.

Depremi Tır'da yaşadılar

7 gün boyunca Taksim Meydanı’nda olacak TIR, saat 13.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Deprem TIR’ıyla deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılmasıyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Deprem TIR’ı, simülasyon cihazı yardımıyla, 6 büyüklüğündeki Elazığ depreminde yaşanan sarsıntıyı bire bir yaşatıyor. Deprem TIR’ının bir sonraki durağı ise Eylül ayında Batı Anadolu’daki iller olacak.

Taksim Meydanı’nda deprem TIR’ının yanı sıra, bir de Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından bir baraka kuruldu. Bir hafta boyunca dönüşümlü olarak her gün beş kişinin yaşayacağı barakanın kurulma amacı ise DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortasının gerekliliğine dikkat çekmek.