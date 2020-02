Mustafa Er: "Coşkulu olacağız"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Mustafa Er, \"Şu an en ihtiyacımız olan şey özgüven, bunu geri kazanmak zorundayız. Bizim için bu 6 haftada en önemli kriter coşku olacak. Coşkulu olacağız\" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Özlüce Tesisleri\'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Ligde deplasmanda Göztepe ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten genç çalıştırıcı, \"Oyuncu arkadaşlarımızla 2 günde 3 antrenman yaptık. Bu 3 antrenman çok sağlıklı ve verimli geçti diye düşünüyorum. Arzuları, istekleri, antrenman konsantrasyonları çok iyiydi. Bu şekilde de devam edecektir maç gününe kadar. Biliyorsunuz karşılaşmalara 1 gün önce gidiyorduk, bu karşılaşmanın özelinde bunu 1 gün daha erkene çekip 2 gün önceden gideceğiz. Daha fazla beraber olabilmek, daha fazla vakit geçirebilmek amacıyla oyuncu arkadaşlarımızla. İyi bir havamız, iyi bir sinerjimiz var. Bu duygu ve düşüncenin şehirde de oluştuğuna inanıyorum. Gelen tepkiler, mesajlar gayet olumlu. İnşallah oyuncu grubumuz da haftasonu gereken mücadeleyi, özveriyi göstererek oradan çok iyi bir futbolla, 3 puanla döneceğimize inancımız tam. Bunu da başarabilecek güce sahibiz. İnşallah haftasonu tüm Bursa’ya 3 puanı hediye edeceğiz\" dedi.

\"BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK\"

Geçtiğimiz sezon da 1 maçlığına göreve gelen Mustafa Er, bugün de yeniden kendisine görev verilmesi ile ilgili ise \"Görev ne zaman verilirse, ben hep hazırım. Ben kendimi de her şeye hazırlıyorum. Geçen seneki süreç ile bu seneki süreç aslında biraz farklı. Geçen sene tek maçtı, geçen sene özelinde bakarsak takımla şehir bütünleşti, bir sinerji oluştu bu herkesin başarısıydı. Ben bunu hep söyledim, o sinerji oluştuğu zaman Bursaspor’un büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Bu 6 haftalık periyot ile geçen sezon çok farklı. Biz 6 haftaya tek tek bakacağız, her haftayı kendi özelinde değerlendireceğiz, her haftanın her karşılaşmanın farklı bir formatı olacak, stratejisi olacak ama şuna inanın, hepsine kazanma odaklı çıkacağız. Bu sene bu 6 haftalık süreçte benim istediğim, hem takımın, hem sizlerin hem bizlerin bu sorumluluğu hissetmesi ve ona göre hareket etmesi. Herkes bu şekilde hareket ederse zaten bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türkiye’nin 5 büyük kulübünden, şampiyon kulübünden bir tanesiyiz. Bu misyonun bende, oyuncularımız da farkında, bu arma için mücadele etmenin ne anlama geldiğini onlar da bende çok iyi biliyoruz. Bunun hakkını verebilmek için de 6 haftalık süreçte elimizden gelen her şeyi yapacağız\" diye konuştu.

\"TEPKİLER OLUMLU\"

Oyuncularıyla uzun süredir iyi diyalog kurduğuna işaret eden genç çalıştırıcı, \"Oyuncularımızla ilişkilerimiz de iyiydi, samimiydi, dürüst bir şekilde devam ediyordu. Bu süreçte de olumlu geri dönüşler oldu. Onlarla bire bir olarak da konuşuyorum. Tepkileri gayet olumlu ki bu antrenmanlar hissediliyor. Bu coşkularını sahaya da yansıtırlarsa ben istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"COŞKULU OLACAĞIZ\"

Geçmiş ya da geleceğe dönük konuşmak istemediğini ve anı yaşadıklarını belirten Mustafa Er, \"Hedefimiz Göztepe maçı. Şu an en ihtiyacımız olan şey özgüven, bunu geri kazanmak zorundayız. Çünkü ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı oyuncuların üzerinde bir özgüven eksikliği var. Kaliteli bir takımız ama bunu sahaya yansıtamıyoruz. İkinci yarı özelinde sonuçlar kötü olunca baskı ile beraber maalesef özgüvenimizi de kaybedince yeteneklerimizi yeteri kadar sergileyemedik. Bizim için bu 6 haftada en önemli kriter coşku olacak. Coşkulu olacağız, bu olmazsa olmazımız olacak. Arkasından zaten diğer faktörler devreye girecektir çünkü ben bu camianın içinden gelen biri olarak camianın ne istediğini çok iyi biliyorum, bunlara da cevap verebileceğimize inanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"1-2 DEĞİŞİKLİK OLABİLİR\"

Kadroda radikal değişiklik düşünmediğini dile getiren genç teknik adam, \"Oyuncularımızın hepsi değerli oyuncular, çok farklı açıkçası değişiklikler yapmayı düşünmüyorum ama tabii ki sürpriz 1-2 değişiklik olabilir. Herkes oynamaya hazır hale gelmeye başladı. Performans olarak istediğimizi alamadığımız oyuncular da belli bir seviyeye geldi. Çok farklı değişikliklerden ziyade mental değişikliğin daha önde olduğunu düşünüyorum. O mental hazırlığı da oyuncularla beraber yapıyoruz\" dedi.

\"HER OYUNCUYA AYNI MESAFEDEYİM\"

Her oyuncuya aynı mesafede olduğunu belirten Mustafa Er, \"Saha içi çok farklıdır, kim mücadele eder, çalışır, taşın altına elini sokarsa, o coşkuyu, arzuyu, kazanma istediğini gösterirse oynayabilir hiç genç ya da tecrübeli oyuncu farketmeksizin. Sonuçta hepsi Bursaspor bünyesindeki kaliteli oyuncular\" diye konuştu.

Paul Le Guen\'in getirdiği kiralık oyuncular içinse Er, \"Oyuncularımız karakterli oyuncular. Badu zaten uzun süredir sakatlıktan dolayı aramızda değil. Onları tabii ki Le Guen istedi getirdi ama hocalar geliyor, hocalar gidiyor oyuncuların görevi armaya, formaya hizmet etmek. Onlar bunun bilinci içerisindeler. Sağlıklı bir ilişkimiz var zaten onlarla, onlar da ellerinden geleni yapacaklar\" yorumunu yaptı.

\"TARAFTARIMIZLA BÜTÜNLEŞMEMİZ LAZIM\"

Ayrıca \"Bizim taraftarımızla bütünleşmemiz lazım. Taraftarsız Bursaspor kimsenin düşünemeyeceği bir şey\" ifadesini kullanan Mustafa Er sözlerini şöyle noktaladı: \"Onların desteğiyle zaten bu takım, bu sinerjiyi yakalıyor. Bu coşku ve istek çok farklı bir şey, Kasımpaşa maçında bunu gördük diye düşünüyorum. İkinci yarıdaki o istek ve takımın baskı yapması, belki üretkenliğimiz çok yoktu ama takımın baskılı oyunu taraftarı bir anda harekete geçirdi. Taraftarın hareketlenmesi takıma özgüven kazandırıyor ve sinerji oluşuyor biz bunu yakalamak istiyoruz. Tek amacımız ve gayemiz bu.\"

Genç teknik adam Göztepe maçı öncesi sakat ve eksikliklere dair de bilgi verirken Badu\'nun gelecek hafta takımla birlikte çalışmasını beklediklerini, Bostock\'un durumunun maç saati belli olacağını, Harun Tekin\'in de küçük bir problemi olduğunu ve yalnızca bugün dinlendireceklerini söyledi.

