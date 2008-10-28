‘Mustafa’ Dolmabahçe’de gösterildi

Filmin gösterimi öncesinde konuşan yönetmen Can Dündar, Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda çok ilgilerini çeken iki cümle olduğunu belirterek, bu cümlelerin “Bu söylediklerimin gerçek olduğu gün senden ve beşeriyetten dileğim şudur; Beni hatırlayınız” olduğunu söyledi.Sonradan o satırların üzerinin 10. Yıl Nutku’nda çizili olduğunu gördüklerini belirten Dündar, “Ve anılarından öğrendik ki, yakınındakiler ‘böyle bir ifadenin bir veda mesajı olarak algılanacağını’ söylemişler. Yıl 1933 ve ‘o mesajın kötü bir izlenim bırakacağını’ söyleyerek kendisini vazgeçirmişler. Bunun üzerine o iki ifadenin üzerini çizmiş. Fakat diğer mektuplarındaki talepleriyle birleştirilince bizim için çok anlamlı göründü. Ölümünün 70. yılını anarken bu filmle, ‘Beni hatırlayınız’ direktifini, vasiyetini yerine getirmeye çalıştık. Bu film o yönde atılmış bir adımdır. Küçük de olsa ‘beni hatırlayınız’ vasiyetine bir karşılıktır. Umarım beğenirsiniz” diye konuştu.Can Dündar, film gösterimi sonrasında ise şunları söyledi: “Burada nasıl bir sorumluluk altına girdiğimizi biraz daha hissettim. Bir yerde Atatürk size bakıyor gibi hissediyorsunuz. Onu tanımış insanlar var. O insanların nefeslerinden ya da gözlerinden ne hissettiklerini anlamaya çalışıyorsunuz. Bizim için hakikaten özel bir geceydi. Eminim ki herkesin sinirlendiği, üzüldüğü, eğlendiği ve beğendiği bölümler olmuştur. İşte Atatürk’te öyle biriydi. Zaman zaman üzülen, zaman zaman beğenen, zaman zaman da kızan biriydi. Onu böyle tanımak; daha sevecen, daha bizden kılacak diye inanıyorum. Mustafa’ya olan ihtiyacımız, bir tür dost edinmek, bir tür baba edinmek, bir tür arkadaş edinmek gibi bir ihtiyaç. Ben ona ‘Mustafa’ diye hitap edebilme durumumuzu, onun için yapılmış birçok heykelden daha samimi buluyorum. İnşallah bunu yapmışızdır. Gerçekten bir yıl boyunca nice uykusuz geceyi benimle paylaşan çok değerli arkadaşlarım oldu. Emek veren herkese bütün ekibim adına teşekkür etmek istiyorum. Ben de bütün ekibe teşekkür ediyorum.”Filmin sponsorluğunu üstlenen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Bir kişi olarak, bir insan olarak Mustafa, bu iki faktör beni çok etkiledi. Biz de bu projeye katkıda bulunma şansını elde ettik. Merhum Sakıp Sabancı, yaşarken gerek yurtiçinde gerek de yurtdışında yapımcı ve yönetmenlere Mustafa Kemal Atatürk filmi yaptırmak için çok uğraştı. Bizim katkımıza onun o hayali de ayrıca destek oldu. Türkiye’de bu boyutta bir ilk olan belgeselin yurdumuz gençliğine Cumhuriyet Bayramı hatırası olmasını diliyorum” diye konuştu.Atatürk’ü seslendiren tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, filmin kendisini en mutlu eden tarafının, Atatürk’ün dokunulmaz tarafından öte “Mustafa” olarak çocukluktan başlayan insan haliyle beyazperdeye aktarılması olduğunu söyledi.Dikinciler, film gösterimi sonrasında yaptığı açıklamada ise “Can Bey’in gecesi, o filmiyle zaten konuştu. Ben sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün son nefesinin verdiği mekanda kendi nefesimde onun nefesine katkıda bulunmaya çalıştım. Onun verdiği son nefestir, bizim hala alıp verdiğimiz nefes” dedi.