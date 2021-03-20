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Politika

Mustafa Destici: Elhamdulillah Türkiye’de aç yok

"Türkiye'de işsizlik de iş beğenmeme de var"

20 Mart 2021 19:42

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Elhamdulillah Türkiye'de aç insan yok. Bu bizim için, bizim toplumumuz için büyük bir onur ve gurur meselesi. Buna zaten toplum da müsaade etmez" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, katıldığı televizyon programında ekonomik sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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