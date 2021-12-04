Mustafa Denizli: Skor farklı bir noktaya gidebilirdi

Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay'ın deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli mücadeleyi değerlendirdi. Denizli, "Şartlar ne olursa olsun iki zorlu deplasmandan iki beraberlik bizim için iyi. Oyunun sonunda skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Tempolu bir maç oldu" dedi.

İki zorlu deplasmandan iki puanla döndüklerini vurgulayan Denizli, Galatasaray karşısında buldukları fırsatlarla skoru daha farklı bir noktaya taşıma şansı bulduklarını söyledi ve şunları kaydetti:

"Geçen hafta hücumda hiç yoktuk ama bugün böyle değil. Biz de iyi bir takımız. Yavaş yavaş sakat oyuncular da gelmeye başladı. Tabii iki hafta zorlu deplasmanlara çıktık. Başakşehir grafiği çok iyi bir takımdı. Galatasaray, Avrupa'da çok başarılı ve ligde de yarış içinde kalmak isteyen bir takım. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. Pozisyonları değerlendirebilsek üçüncü golü de bulabilirdik. Şartlar ne olursa olsun iki zorlu deplasmandan iki beraberlik bizim için iyi. Oyunun sonunda skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Tempolu bir maç oldu. Her iki kale de ciddi tehlikeler yaşadı. Taraftar desteği müthişti Galatasaray'ın arkasında ama buna rağmen oyundan hiç kopmadık. Bu grafiğin geri dönmesi bizim adımıza iyi. Zorlu haftalar bizi bekliyor ama takım kendine gelmeye başladıktan sonra bizim için önemli değil."