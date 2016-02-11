Mustafa Denizli: Psikolojimin iyi olması mümkün değil

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Psikolojiniz iyi mi?" sorusuna "İyi olması mümkün değil. Psikolojim bozuluyor diye hedeflerden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemininden şikayet eden Mustafa Denizli, "Bu zeminde oynayacak olan tüm futbolculara yazık. hem izleyenlere, hem oynayanlara zevk vermiyor. çeyrek finalde deplasmanda 2-1 kazanmak avantaj ve bu avantajı bırakmayız. Akhisar'ın hocası çıkıyor, oyuncusu çıkıyor ve aynı şeyleri söylüyor. Kupada düşündüğümüz hedefe gideceğiz. Burada konsantrasyon sağlanmaz ama iki takım futbolcularına da tebrik etmek lazım" dedi.

"Aramızdan ayrılmakta olan kardeşlerimiz var"

Takımdaki sıkıntıları anlatan Denizli, "Son 2,5 ayda bir tek çarşamba boş geçti. Bu sürpriz değil, uzun zamandır yaşadığımız hadiseler. Hem sakat olan hem de aramızdan ayrılmakta olan kardeşlerimiz var. Problemi olan kardeşlerimiz var. Bunu aşmak zorundayız. Kendi içimizden çözümler üreteceğiz. Zor bir yolculuk, üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Psikolojim iyi değil"

"Psikolojiniz iyimi?" sorusuna cevap veren Denizli, "İyi olması mümünkün değil, bunu çok net söyleyelim. Psikolojim bozuluyor diye hedeflerden vazgeçmeyeceğiz. Bu abartılı oldu, uykumuza, yediklerimize mal oluyor ama aşacağız. Bu ilk defa yaşadığımız bir zorluk değil" ifadelerini kullandı.