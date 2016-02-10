Akhisar Belediyespor maçında Galatasaray iki dakikada galibiyete uzandı: 1-2

Kaptanlar dümende Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisar Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki dakika içinde bulduğu gollerle Galatasaray sahadan 1-2 üstün ayrılarak tur için avantajı yakaladı.

Express Gazete'nin haberine göre; Akhisar Belediyespor ile Galatsaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarsında takımlar etkili pozisyonlar buldu. İlk yarının bitimine dakikalar kala Akhisar Belediyespor Soner Aydoğdu ile Galatasaraysa Selçuk İnan ile gole çok yaklaştı ancak top ağlarla buluşmayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da her iki takım karşılaşmaya hızlı başladı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Sarı-Kırmızılı ekip Sneijder ile gole yaklaştı. Ancak kaleci Bora Körk gole izin vermedi. Bu atak sonra ev sahibi ekibin hızlı atağı gelişti. Akhisar'ın yıldızı Rodallega, Muğdat Çelik'in pasında ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruş ağlarla buluşunca Akigolar, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 67. dakikada Chedjou kornerde kafayı vurdu kaleci zorlukla çıkardı. Bu dakikalarda Bilal Kısa'nın yerine oyuna Sabri Sarıoğlu girdi. Tecrübeli oyuncunun oyuna dahil olmasıyla Sarı-Kırmızılılar'da goller geldi. Galatasaray bu dakikalarda ataklarını sıklaştırdı. 70. dakikada Sneijder'ın ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruş ağlara giderken Douglao müdahale etmek istedi ancak defans oyuncusu topu kendi ağlarına gönderdi. Ev sahibi ekip henüz golün şokunu üzerinden atamamışken 2 dakika sonra ağlarında bir gol daha gördü. Sağ kanattan Sneijder'ın ortasında Selçuk İnan ceza sahası içinde sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Akhisar Belediyespor son dakikalarda bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrılarak tur avantajı yakaladı







