Mustafa Denizli evleniyor

Beşiktaş'ın hocası Mustafa Denizli (60) ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Mustafa Denizli 35 yaşındaki Evin Elçi ile yakında evlenecek.



Posta Gazetesi'nin haberine göre, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Evin Elçi, Amerika Colombia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış. Kürtçe bilen Evin Elçi, Kuzey Irak'ta savaş mağdurları için yürütülen organizasyonlarda çalışmış.



Mustafa Denizli 1977'de kızı Selin'in annesi Jülyet Aruh ile evlenip 1989'da boşanmıştı. Mustafa Denizli'nin 14 yıl aşk yaşayıp 5 yıl önce ayrıldığı sosyetik güzel Çiğdem Kayalı'dan Lal adında bir kızı var.