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Mustafa Denizli evlendi

Eski Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir süredir beraber olduğu Evin Elçi ile evlendi.

01 Ağustos 2010 03:00

T24- Eski Milli Takımlar Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir süredir beraber olduğu Evin Elçi ile evlendi.


Geçen yıl evlenecekleri yönünde haberler çıkan, ancak bu kararı erteleyen çift, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara Çankaya Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.


Evlilik kararının ani geliştiği ve bu nedenle düğün yapma fırsatı bulunamadığı öğrenilirken, nikaha az sayıda aile üyesi ve çiftin yakın arkadaşlarının katıldığı kaydedildi.


Tecrübeli teknik adam, son olarak geçen sezon teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'tan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

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