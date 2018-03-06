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Yaşam

Mustafa Denizli 'darp' davasında ifade verdi

Mustafa Denizli, kayınbiraderleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu

06 Mart 2018 17:46

Teknik Direktör Mustafa Denizli, kayınbiraderleri hakkındaki darp şikayeti ile ilgili ifade verdi.

Kayınbiraderleri tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli, bugün mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Denizli, eşinin ağabeyi tarafından 20 dakika boyunca darp edildiğini söylerken, sanık Heja Elçi ise suçlamaları reddetti.

Mustafa Denizli'nin boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada şikayetçi Mustafa Denizli ile hakkında 'tehdit ve basit yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istenen sanık Heja Elçi avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Ne olmuştu?

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 2010’un temmuz ayında evlendiği Evin Elçi’nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek geçen yıl savcılığa başvurmuştu. Mustafa Denizli şikâyet dilekçesine, 6 yıllık eşi Elvin Elçi’nin evi terk etmesi üzerine, boşanma aşamasına geldiklerini anlatarak, yalnız yaşadığı eve 21 Eylül’de kendisini terk eden eşinin aniden geri geldiğini, evdeki çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Denizli, ne olduğunu anlamaya çalışırken birden eşinin ağabeyleri ile karşı karşıya kaldığını, yaşadığı şaşkınlık sonrası, kayınbiraderlerinin eve nasıl girdiklerini anlamaya çalıştığı sırada tehditlerine maruz kaldığını, 25 Eylül günü eşinin ve kayınbiraderlerinin tekrar evine geldiğini ve bu sırada darp edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu. (DHA)

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