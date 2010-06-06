Mustafa Denizli beyin kanaması geçirdi

T24 - Beşiktaş ile sağlık problemleri yüzünden yollarını ayıran Mustafa Denizli'nin, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hemen belirtelim, durumu iyi ve evinde istirahat ediyor. Doktorlar Denizli'nin eylül ayında tekrar işine geri dönebileceğini söyledi.

'Ayrılacak mı ayrılmayacak mı' diye günlerdir spor medyasının gündeminden düşmeyen Mustafa Denizli'nin, Başkan Yıldırım Demirören ile düzenlediği basın toplantısıyla sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığını açıklamasının ardından, deneyimli teknik adamın sağlık problemlerinin perde arkasını gün yüzüne çıktı.

Mustafa Hoca gün gün neler yaşadı?

Çeşme'de tailde olan Mustafa Hoca, Pazartesi gününden itibaren şiddetli başağrısı çekmeye başladı. Tansiyonu yükselen Denizli, salı günü Prof. Dr. Mete Düren'i aradı. İlk olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlenen ancak İstanbul'a gelmek isteyen Denizli, Çarşamba günü öğlen saatlerinde tüm riskler göz önüne alınarak uçakla İstanbul'a geldi.

Tomografide kitle

Çarşamba günü saat 14.00'de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gelen Mustafa Denizli'ye ilk önce ilaç tedavisi yapılarak 20'ye varan tansiyonu düşürülmeye çalışıldı. Tetkikleri yapılan Denizli'nin, çekilen tomografisinde beynin arka tarafında bir kitleye rastlandı.

Ya beyin kanaması ya tümör şüphesi!

Şiddetli başağrısından dolayın günlerdir gözüne uyku girmeyen Denizli, dinlenmesi için doktorlar tarafından bir süre uyutuldu. Tomografide beynin arka tarafında çıkan kitle ya beyin kanamasını ya tümörü yada iltihabik bir durumu işaret ediyordu. İltihabik durumun netlik kazanması için akciğer tomografisi yapıldı. Temiz çıktı.

İki şık kalmıştı. Yaşı da gözönünde bulundurulduğunda ya bir tümör ya bir beyin kanaması tanısı ön plana çıktı.

Omurilik sıvısı alındı!

Kesin teşhis için Mustafa Denizli'nin belinden beyin omurilik sıvısı (BOS) alındı. Hücre, protein ve şeker tahlili yapıldı. Tetkiklerin sonucu beklenirken tekrar beyin tomografisi çekildi. Ve kesin teşhis konuldu: Hipertansiyon krizine bağlı beyin içine kanama.

Hastaneden ayrıldı!

Mustafa Denizli, cumartesi akşamı hastaneden ayrıldı ve evinde istirahat ediyor. İlaç tedavisi uygulanan Mustafa Denizli'nin ihi hafta sonra yeniden tomografisi çekilecek ve kanamaya bağlı oluşan kitlenin yok olup olmadığı kontrol edilecek.





