Mustafa Denizli: "Bursa ligin zor deplasmanlarında bir tanesi"

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Pazar günü Bursaspor\'a konuk olacak Kasımpaşa\'da teknik direktör Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu.

Takımın genel durumunu değerlendiren Mustafa Denizli, \"Bir kaç bölgeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bunu şu anda kendi içimizden halletmeye çalışıyoruz mümkün mertebe ama transfer imkanımız olursa her şey düşündüğümüz gibi olacak\" dedi.

\"BURSA LİGİN ZOR DEPLASMANLARINDA BİR TANESİ\"

Bursaspor\'un ligdeki zor deplasmanlardan biri olduğunu ancak Kasımpaşa olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Neticede 12\'nci hafta geride kalacak. 24 ve daha üzerinde oynayacağımız yani 10 haftasından sonrada 24\'ün lig bitecek. Bugün neredeyiz? 24\'te neredeyiz? 34\'te nerede olacağız ? Bizim için önemli olan o. İçeride veya dışarıda iyi futbol felsefesiyle tabii ki her takımda olduğu gibi bizde kazanmak istiyoruz. Bursa bu ligin zor deplasmanlarından bir tanesi. Neticede öyle ya da böyle çıkıp oynayacağımız, düşüncelerimiz gerçekleştireceğimiz bir maç olsun istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"BİZİM TÜM HEDEFİMİZ AVRUPA\'YA NASIL ADIM ATARIZ\"

Hafta başından itibaren çalışmaların sürdüğünü ifade eden Denizli, takımdaki durumun genel olarak iyi olduğunu dile getirererk, \"Sadece 2 tane istifade edemeyeceğimiz arkadaşımız var. Kısıtlı kadromuz içerisinde bu bizim için sayısal olarak önemli bir eksiklik teşkil ediyor. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece Kasımpaşa\'nın önemli bir problemi yok. Taraftarımızda bu yıl mutlu bir sezon geçirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Alınan sonuçlardan sonra belki de liderlik dahi konuşulabilir ama bir kaç hafta sonra belki de 4 değil 5\'inci sırada da olabilirsin. Bu bizim için çok önemli değil. Biz lig sonunda nerede olacağız ve Avrupa\'ya nasıl atacağız bizim bütün hedefimiz bu. Hangi kupayla Avrupa\'ya adım atarız bunu zaman gösterir. İddiamız budur\" ifadelerini kullandı.

\"TRANSFER OLURSA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLUR\"

Takım içindeki eksiklerin farkında olduklarını ve bunu devre arasına kadar içeriden çözmeye çalışacaklarını dile getiren Mustafa Denizli, \"Devre arası takımımız için önemli bir fırsat yaratacaktır başkanımız ve yönetim kurulumuz. Takımımızın genel durumu değerlendirildiğinde zaten bir kaç bölgeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bunu şu anda kendi içimizden halletmeye çalışıyoruz mümkün mertebe ama transfer imkanımız olursa her şey düşündüğümüz gibi olacak\" dedi.

