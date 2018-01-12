Mustafa Denizli: "Arda futbola yurt dışında devam etmeli"

Mesut IŞIK - Büşra KAYA / GEBZE (Kocaeli), (DHA)

Teknik direktör Mustafa Denizli, Arda\'nın Türkiye\'de veya yurt dışında olmasının değerinden hiçbir şey kaybettirmeyeceğini belirterek, \"Benim şahsi fikrimi kendisine de söyledim, futbola bundan sonra da yurt dışında devam etmeli. Arda\'nın İspanya\'nın her takımında başarılı olabilecek yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyoruz\" dedi.

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen spor söyleşisinin konuğu teknik direktör Mustafa Denizli oldu. Mustafa Denizli kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Denizli hayranlarına imzalı milli takım forması ile imzalı futbol topu hediye etti. Söyleşinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Mustafa Denizli, Cenk’in transferi ile ilgili olarak, \"Cenk\'in transferi bireysel bir hadise. Cenk başarılı bir grafik elde etti. Bu transfer Cenk\'in değerini de ortaya çıkarmıştır. Birinci derecede çalıştığı arkadaşları ve kendisi bu transferde çok önemli rol oynadı. İlk etapta baktığınız zaman Cenk\'in yaklaşık 3 yılda müthiş gelişim ve başarma arzusu bu transferin gerçekleşmesini ortaya çıkardı. Ümit ediyorum ki orada aynı başarıyı elde eder, hepimizi gururlandırır\" dedi.

Mustafa Denizli kendini geliştirmek isteyen Türk futbolcularına da, \"Futbol bir tekrar oyunudur, çalışma ve sevme işidir. Başarmak isteyen futbolcu, vuruş kalitesini de geliştirir, oyun anlayışını da geliştirir, arkadaşlarıyla uyumunu da geliştirir. Yeter ki istesin, isteyen futbolcu başarır\" diye konuştu.

Mustafa Denizli, Arda\'nın yurt dışında futbola devam etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Burada bir yanlış var ama bunu benim söylemem mümkün değil. Çünkü Arda çok daha güçlü, Barcelona\'da defalarca görev yaptı. Geçen yıl ben Barcelona\'da oynadıkları Real Madrid maçına gittim. Orada da çok birlikte olduk. Burada da birlikte olduk. Arda\'nın bu seneki grafiğinde mevcut kulübündeki hocasının da önemli bir payı var, negatif anlamda. Arda\'nın ne olduğunu biz biliyoruz. Yani Türkiye\'de veya yurt dışında olması Arda\'nın değerinden hiçbir şey kaybettirmez. Benim şahsi fikrimi kendisine de söyledim, futbola bundan sonra da yurt dışında devam etmeli. Arda\'nın İspanya\'nın her takımında başarılı olabilecek yetenekli bir futbolcu olduğunu biliyoruz.\"

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Denizli\'nin konuşması

-Salondan görüntüler

-Denizli\'nin forma hediye etmesi