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Spor

Mustafa Cengiz, UEFA'ya yapılan savunmayı açıkladı

"Kararın açıklanması bir süreç alacak"

09 Mart 2018 19:19

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticilerden Okan Böke, Sportif AŞ'den ekonomist Mete İkiz, Kulüp Finansal Direktörü Sedef Hacıosmanoglu'ndan oluşan heyet bugün mevcut finansal mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına İsviçre'de UEFA komitesi ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA'nın merkez binasında gerçekleşen ve biraz önce sona eren görüşmenin çıkışında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 duruma göre sunum yaptık"

"Kaç saat sürdü bilmiyorum. 6 arkadaş çok güzel bir sunum yaptık. 50 küsur sayfayı tek tek anlattık. Gerek soruturma müfettişleri gerek UEFA yetkilileri çok iyi dinledi, sıkça sorular da sordular. Mali durumu zaten biliyorlar. Bize geleceğe yönelik iş planımızı gerçek verilerle anlattık. Hayali hiçbir şey söylemedik. Mevcut, en kötü ve en iyi duruma göre 3 sunum yaptık. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi fakat amacı futbolu öldürüp, kuşun kanadını kesmek değil amaçları futbolu geliştirip, iyileştirmek aynı TFF'nin de olması gerektiği gibi. Bu bağlamda incelmesine devam edecek. Umarım Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu kararlar çıkar. Umarız bir daha bu komitelerin önüne çıkmayız."

"En kötüye de hazırız"

"Ben en kötü duruma hazırlanırım her zaman ama en iyi geldiğinde de şaşırmam. Her türlü acıya hazırız, her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız. UEFA çok ciddi, her noktayı araştırıyor."

"Devlet amatör sporlar için yardımcı olacak"

"Bizden beklentiler; aşırı transfer harcamalarını, lüzumsuz harcamaları en aza indirmek. Hem bizim hem Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 1,500 amatör sporcumuz var. Bu profesyonellere yük oluyor. Devletimizin yardımı ile bu yük azalacak. Burada oluşan açık futbola biniyor. Amatörden çekilmek istemiyoruz ama bunun belli bir mali optimum noktada devam etmesi gerekir. Devletimiz de bu konuda yardımcı olacak."

"Takvim henüz belli değil"

"Kararın açıklanması bir süreç alacak. Takvim vermediler. Taraftarımız rahat olsun, her durumda Galatasaray çok büyüktür. Sayısal ve yürek olarak en büyük olduğumuzu biliyoruz, rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Taraftarımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde savunuyoruz. Bazen konuşmuyoruz bunu yanlış değerlendirmesinler. Başka kulüplerin biz ceza alalım diye UEFA'ya başvuru yaptığına inanmıyorum. Biz Türk futbolunun kalkınması düşüncesindeyiz."

(Sabah)

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