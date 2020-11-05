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Spor

Mustafa Cengiz tekrar aday olacak iddiası

05 Kasım 2020 13:42

Galatasaray camiası başkanlık seçimini erkenden isterken, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in tekrardan aday olacağı iddia edildi. 

Başkan Cengiz'in bazı isimlere yöneticilik bile teklif ettiği aktarıldı. Cengiz’in yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede camianın önemli isimleri ile görüşen Cengiz’in kendisini iyi hissettiği ve sağlık yönünden herhangi bir tereddüt içinde olmadığı bildirildi.

Milliyet'in haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz’in yeni liste yapması durumunda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’la yola devam etmeyi planladığı, yönetiminde de önemli değişikliklere hazırlandığı belirtildi. Abdurrahim Albayrak ise kararını son anda verecek.

Burak Elmas da aday

Cim-Bom’da Metin Öztürk’ün de yıllardır seçime hazırlandığı biliniyordu. Burak Elmas da adaylar arasında... Daha önce Cengiz ile yarışan Ozan Korkut da tekrar aday olacak.

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