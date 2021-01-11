Mustafa Cengiz: Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maç men ve kulübe verilen 1,2 milyon euro'luk para cezası hakkında konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Cengiz, "Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın" dedi.

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Cengiz'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ali Koç, 'Gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey tahkim' diyor. Galatasaray oyuncuyu ayartan kulüp değildir. Rizespor gidiyor, tek taraflı olarak nasıl yapıyorsa sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Oysa FIFA kurallarında futbolcu köle değildir, rızası alınmalıdır diyor. Bunun üzerine futbolcu bitime 6 hafta kala federasyona gidiyor. 'Bunlar bunu yapıyorsa ben de bunu yapıyorum' diyor. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Yerli ya da yabancı tüm futbolcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir realite, bu bir gerçek. Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin.

"UÇK böyle bir ceza veremez. Biz öyle biliyoruz. Veriyorsa da Tahkim'e düzeltilmesi için gideriz. Fenerbahçe'ye her zaman saygı duyarım ama benim buradaki söylemlerim tamamıyla Ali Koç'a yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın! Bu konuda ne yetkin var ne de yetkin var."