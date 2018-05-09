Mustafa Cengiz projelerini anlattı

\"Galatasaray Adası\'nı satmayız, sattırmayız\"

\"Mecidiyeköy\'de Teknokent kuracağız\"

Olgucan KALKAN, İstanbul-DHA



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs\'ta yapılacak genel kurul öncesindeki son Divan Kurulu toplantısında projelerini açıkladı.

Başkan Cengiz, yaptığı konuşmada; \"Seçim sürecinde ve sonrasında bu birlik ve beraberliğin devam etmesini dilerim. Dünyanın en büyük taraftar gruplarından birisine sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. Biz çok kısa süre için bir önceki yönetimimizin davetiyle geldik. Zor şartlarda görev aldığımıza inanıyorum. Mevcut yönetim de bu sorunlarla devam edecekti. Bir fark yok. Aday sayısı, sadece demokrasiyle izah edilemez. Biz bazı şeyleri doğru yaptığımızın işaretlerini verdik ki, ben dahil 4 aday var, bu durum beni mutlu ediyor. Birçok arkadaşımız yeni aday listemizde yok. Mevcut yönetimdeki arkadaşlar, inşallah şampiyon olduğumuzda, seçilsek de seçilmesek de adlarını altın harflerle yazdırdılar. Sadece yönetim değil, bütün kurumlarda ne kadar iyi Galatasaraylı olduklarını gösterdiler\" dedi.

24 Ocak\'tan bu yana 338 milyon TL hasılat elde ettiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, \"Sermaye artışından 146 milyon TL\'lik bir gelir elde ettik. 72 milyon bonservisten, ayın haklarından 29 milyon TL elde ettik. Göreve geldiğimizde 70 loca boştu. Galatasaray\'a sahip çıktınız. Galatasaray\'ın sahibi sizlersiniz. 40 loca satıldı. Kombinelerde Avrupa çapında bir ortalama yakaladık. Kemiksiz 30 milyona yakın para girdi. 326 milyon TL toplam giderimiz var. 11 milyon TL faaliyet karımız var. 3 ayda bunu realize ettik. İnşallah bunun devamına da gelecek 3 yılda devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Taraftara binlerce kez teşekkür ediyorum. Galatasaray\'a sahip çıktı. \'Yellow friday\'i Galatasaray taraftarı çıkarttı. Bu durum UEFA\'nın da çok dikkatini çekti. Stok satışlarımız yüzde 74 arttı. Bunda faiz yok, factoring yok. Mağazalara giren taraftar sayısında yüzde 56 artış var. Toplam satışlarımız 60 milyondan 120 milyon TL\'ye yükseldi. Mağazaların kara geçtiğini göreceksiniz. 38 milyon TL vergi ve SSK ödemesi yaptık. Futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptık. 50 milyon TL bonservis ve kira ödemesi yapıldı. Bizim kimseyle sorunumuz yok. Galatasaray\'ın sorunları biriken sorunlardır. Basketbol ve voleybolda son 10 yılda 117 milyon Dolar zarar. Bizim borçların ana temel kaynaklarından birisi. Ama biz spor kulübüyüz ve amatörlerden asla vazgeçmeyeceğiz, sonuna kadar da onlarla yürüyeceğiz\" açıklamalarını kullandı.



FLORYA\'DAN GELECEK KARI AÇIKLADI

Göreve geldiklerinde 263 milyon Dolar kredi ödemesinin olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, \"Kurun yükselmesine rağmen, 234 milyon Dolar\'a düştü. 1 milyar TL civarıydı, şu anda 967 milyon TL\'ye denk geliyor. Elde ettiğimiz her geliri, borç, faiz, futbolcu, bonservis ve yabancı-yerli kulüp alacaklarına yatırdık. 11 ayrı factoring firmasından alınan 57 milyon TL\'lik yüksek faizli ödemelere 47 milyon TL ödeme yaptık. 9 milyona düştü. Bu dönemde biz de kredi kullandık. 27 milyon TL\'ye yakın kredi kullandık. Kefalet imzaları Abdurrahim Bey ve bende. Galatasaray\'ın geleceğiyle ilgili ilk projemiz Teknokent. Silikon Vadisi gibi bir yapı. İlgili bakanlıkla görüşmeleri yaptık. Bakanlık her türlü desteği verecek. Çok sayıda bakanlık ve belediye gezdim. Hangi belediyeye, hangi bakanlığa neden gittiğimi de tek tek açıklayacağım. Ben burada hayal satmıyorum. Burada oteli de görüyorsunuz. Bu aslında Türkiye\'nin de geleceği. Kapalı spor salonuna teknokent kuracağız. Mecidiyeköy otel projesi, 2,5 yıl önce bitmeliydi. Turizm sekteye uğradı ve yılda 5 milyon Dolar\'dan olduk. Otelle ilgili düşük teklifler geliyor. Aranızda 5 milyon Dolar teklif getirecek olan varsa, hemen verelim. 600 bin ile 1 milyon Dolar arasında teklifler geldi. Burayı biz teknokent olarak hayata geçireceğiz. 14 bin M2, yılda 4 milyon Dolar\'a yakın bir gelir elde edebiliriz\" diye konuştu.

Riva ve Florya\'nın satışında TOKİ\'yle yapılan anlaşmanın çok doğru bir anlaşma olduğunu söyleyen Cengiz, \"Florya\'dan geçen dönem yönetimimizin elde ettiği hasılat 200 milyon Dolar\'dı. Florya\'dan elde edebileceğimiz gelir 55 milyon Dolar. Bunun karşılığında verilen Kemerburgaz. Biz evi barkı satıp kiraya çıktık. Üzerinde 2 tane işgal var. Birisi mandıra işgali. Bir de maden var bu arazide. Mehmet Özhaseki\'ye gidiş sebebimiz hızla imar izni almak içindi. İşlemler başladı. Buranın imarı açılacak. Emlak Konut 20 milyon TL ayırmıştı. Ancak arazinin yapısı nedeniyle bu miktar yetmeyebilir ve 3, 4 katına çıkabilir. Önceden uyarayım. Riva ve Florya\'yı verdik. Toplamda görünen gelir 1 milyar TL. 507\'si alındı. Borçları yeniden yapılandıracağımızın sözünü vermiştik ve bununla ilgili çalışıyoruz. Çok büyük 2 bankamızdan sendikasyon kredisiyle 4 bankaya olan borcumuzu yapılandıracağız. Futbol takımımızın başarısı, FFP uygulamalarıyla maksimum 24 ay içinde kesinlikle kara geçeceğiz\" ifadelerini kullandı.

ADA BİZİM...

Sancaktepe\'de arazi baktıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, \"2000 dönüm istedik. 8 Olimpik branşı buraya taşıyacağız ve burada kampüs kuracağız. Bu adam Tarım Bakanlığı\'na niye gitti diye merak ediyorlar. Bizim için önce millettir, sonra devlettir. Devletimizin de bize desteği tamdır. Yiğidi öldür, hakkını inkar etme. Galatasaray Adası\'yla ilgili mahkemeleri kazandık, Yargıtay\'da kaybettik. Osmanlı Devleti gibi savaşta kazanıyoruz, masada kaybediyoruz. Ada bizim. Burası miras da değil. Rahmetli Ali Tanrıyar\'a çok teşekkür ediyorum. Ada\'yı asla satmayız, sattırmayız. Ada bizim yönetimimiz döneminde mutlaka, hukuken ve fiziken eski günlerine dönecektir\" diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Cengiz, konuşmasının ardından listesindeki arkadaşlarını tanıttı.

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