Mustafa Cengiz: Oyuncularımızın karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından galibiyeti değerlendirdiği ve "Değerli oyuncularımızın ortaya karakter, kişilik koymalarını istedik. Karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü" dediği belirtildi.

Sabah'tan Suat Umurhan'ın haberine göre, Beşiktaş maçı sonrasında gelen galibiyetle birlikte Cengiz yakın çevresi ile sohbet etti. Futbolun yanı sıra takımın inancının da Galatasaray'a yakışır şekilde olduğunu belirten Cengiz'in, "Değerli oyuncularımızın ortaya karakter, kişilik koymalarını istedik. Karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü" dediği öğrenildi. "İşte Galatasaray ve Galatasaray oyuncusu budur" diyen Cengiz şu sözlerin de altını çizdi:

"Yönetimiyle, teknik ekibi ve oyuncuları ile birlikte tüm camia doğruluk, azim, dürüst oyun içinde örnek bir ruh ortaya koydu. Bu mücadele bitmemiştir. Rehavete kapılmadan şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Tüm camia son haftaya kadar birlik olup destek vermelidir. Tam konsantrasyonla, hep birlikte zafere ulaşacağız."

"Seçimler için değil, kulübüm için çalıştım"

Yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, görevi boyunca kulübün çıkarları için çalıştığını aktardı. Daha önce girdiği iki seçimi de önde tamamlayan başkan Cengiz, "Seçim için değil, her zaman kulübüm için çalıştım. Tüm sezonda ölümüne G.Saray zaferleri için hizmet vermeye çalıştık. Görevimin sonuna kadar da böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.