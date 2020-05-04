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Spor

Mustafa Cengiz hastalığına teşhis konması için yeniden hastaneye yatırılacak

04 Mayıs 2020 08:14

Midesindeki rahatsızlık nedeniyle geçen perşembe hastaneye kaldırılan ve hafta sonunu evinde geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tekrar hastaneye yatırılacak. 71 yaşındaki Cengiz’in sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardırdan netlik kazanacak.

Geçtiğimiz perşembe akşamı kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Cengiz’in, midesinde problem olduğu belirtilmişti.

Hafta sonunu evinde geçiren Başkan, bugün tekrar hastaneye yatırılacak. Başkan Cengiz’e hafta boyunca önemli testler yapılacak. Bu kontrollerin ardından Mustafa Cengiz’in hastalığına net bir teşhis koyulacak ve tedavi şekli belirlenecek.

Çalışmalarını sürdürüyor

Kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın yanı sıra tüm yöneticilerin ve teknik direktör Fatih Terim’in sürekli olarak Başkan Cengiz ile konuştuğu, moral verdiği belirtildi.

Cengiz her şeye rağmen kulübün işleriyle ilgilenmeye devam ederken, çalışmalarla ilgili rapor alıyor.

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