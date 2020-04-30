Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak Koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

""Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının Koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir."

(DHA)