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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Cengiz'in Koronavirüs test sonucu negatif çıktı

30 Nisan 2020 19:44

 Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 'halsizlik' nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak Koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

""Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının Koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir."

(DHA)

 

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