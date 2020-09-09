Mustafa Cengiz döneminde alınan futbolculardan para kazanılmadı, 34 milyon Euro bonservis ödendi!

Galatasaray'da 9’u bedelsiz olarak gelen 16 futbolcunun 7’sinin bonservisleri için toplam 34.2 milyon Euro ödendi. 13 milyon Euro bonservis verilen Mbaye Diagne ve 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel dahil Mustafa Cengiz ve yönetimi kendi döneminde aldığı hiçbir oyuncuyu para kazandırarak gönderemedi.

Yeni sezonun başlamasına sadece 2 gün kalırken taraftarın transfer beklediği Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim 2.5 yıllık görev sürecinde ilginç bir istatistiğe imza attı.



Hürriyet'en Ali Naci Küçük'ün haberine göre; üst üste gelen 2 şampiyonluk ve sonrasında kazanılan 1 Türkiye ve 1 Süper Kupa’ya rağmen transferde izlenen stratejii akıllarda soru işareti bıraktı. Kiralık olarak kadroya katılan futbolcular devre dışı bırakıldığında sarı kırmızılı kulüp 33 aylık süreçte bonservis ödeyerek ya da bedelsiz olarak aldığı tam 16 futbolcu ile uzun süreli kontrat yaptı. Ancak bu oyuncuların hiçbiri satılamadı.

Satılmak istenen futbolcular elde kaldı

Yıllık ücreti 2 milyon 350 bin Euro olan Mbaye Diagne ile senelik 2.5 milyon Euro kazanan Ryan Babel başta olmak üzere 2.5 yıl içinde gelen oyuncularla ilgili yapılan satış girişimleri sonuçsuz kaldı.



Ancak bir önceki dönemde takıma katılan isimler ise kulübe büyük gelir sağladı. Bu isimlerden sadece Badou Ndiaye (16 milyon Euro), Ozan Kabak (11 milyon Euro) ve Garry Rodrigues’in (9 milyon Euro) satışından kulüp 36 milyon Euro elde etti.



Diğer 5 oyuncu da eklendiğinde sarı-kırmızılıların bonservisten elden ettiği rakam 51 milyon 80 bin Euro’ya ulaştı.