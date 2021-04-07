Mustafa Cengiz'den "yüz yüze tartışalım" talebine yanıt: Beni ikna edemez, hatta korkarım şu andaki bir şampiyonlukları eksilir

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi için düzenlenen tanıtımda konuştu. 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Fenerbahçe'nin yüz yüze tartışma talebine cevap veren Cengiz, "Ali bey beni ikna edemez, hatta korkarım şu andaki bir şampiyonlukları eksilir" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluklar polemiğinde sarı lacivertli camiaya sert bir cevap verdi. Cengiz ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağına dair sorulan soruya da yanıt verdi.

Cengiz tanıtımı yapılan tesisle ilgili konuşurken, "Kemerburgaz'da yeni tesisimizde 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük, sığmıyoruz artık ve deprem riski taşıyan binalar var. Hepsini buraya taşıyacağız. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk sözleşmelerden birisi de Kemerburgaz'ınkiydi. Sene 2021, bir türlü harekete geçemedik. Çünkü Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyon, futbolcu transferlerine gitti. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem, 7 milyon TL'lik hacizlere soktu, icradan öte. Burası, stadımıza sadece 8 km ve 8 dakika uzaklıkta. Maç günleri stadyuma ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

"Adı birlik, birlik yok"

"Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok."

"Beni ikna edemez"

"2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Bir tane tarihçi çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular. O da biliyorki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olana hayret ederdik yahu siz nasıl Fenerlisiniz diye... Espri yapıyorum ama böyledir. Fenerbahçe, Denizlispor'u yendi iki gündür suskunlar. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok. Sevgili Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Allah aşkına ya, ben anlamıyorum ben ikna mı edeceğim Ali beyi. Ali bey benim konuşmamla ikna oluyorsa her gün konuşurum ki sağ olsun ben de geçmiş olsun mesajımı ilettim, kulübümüz de yayımladı; biz düşman değiliz. Ama beni ikna edebilir mi? Bugüne kadar bir tane tarihçi çıkardılar mı soruyorum? Kendi yazdıkları metni deklare ettiler mi? Ben ettim. Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez arkadaşlar, hatta korkarım şu andaki bir şampiyonlukları eksilir."

Mustafa Cengiz son olarak Fatih Terim'le yeni sözleşme yapılacak mı sorusuna "Fatih Bey ile hiçbir problemimiz yok. Hocamız, teknik adam olarak çok gezdi. Müthiş mutlu" diye yanıt verdi.

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