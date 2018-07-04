Mustafa Cengiz, dediğini yaptı; Galatasaray'da yeni dönem

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, verdiği röportajda “Neymar’ı alsan bile böyle kontrat olmaz” diyerek mukaveleye ek yük getiren masraflardan şikayetçi olmuştu. Muğdat Çelik, Donk ve Nagatomo’yla yapılan sözleşmelerde kira, uçak biletleri ve diğer masraflar kapsam dışı bırakıldı.

Göreve geldikten sonra eski yönetimlerin futbolcularla yaptığı mukaveleleri eleştiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 12 Haziran’da verdiği röportajda artık savurganlığa son mesajı verip “Sözleşmelerin bize yüklediği yük 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmemeliyiz. Neymar’ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz” diyerek isyan etmişti.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, UEFA’nın Finansal Fair-Play yaptırımlarının ardından kemerleri daha da sıkan Cengiz yönetimi, futbolcuların kira, özel uçak biletleri gibi diğer masraflarını artık karşılamayacak. Daha önce anlaşılan oyuncuların kontratlarında yazan maddelere göre bu tip masrafları da karşılamak zorunda olan Galatasaray yönetimi, yeni yapılan mukavelelerde bu gibi şeylere asla müsade etmeme kararı aldı.

3 oyuncuda uygulandı

Oyunculara hem yıllık net ücret hem de maç başı puan primi ödeyen Cengiz yönetimi, oldukça büyük bir yük getiren kira ücretlerini ve yakınlarının uçak giderleri gibi kalemleri kesti. Muğdat Çelik, Donk ve Nagatomo’yla yapılan anlaşmalarda bu konuda taviz verilmedi ve “Diğer giderlerinize karışmayız” denildi. Yönetim, bundan sonraki mukavelelerde de “Masraflara karışmayız” maddesini ekletecek.