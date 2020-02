Mustafa Cengiz: Biz ayağa kalkıyoruz, menajerler bizi bombardımana tutuyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cengiz, "Hep söylediğim gibi, hak ederek şampiyon olmak istiyoruz. Rakiplerimize saygı göstererek. Dileğimiz, her maçı final gibi görerek, doğru mücadele ederek ve hakkıyla kazanmak. 4 takımın son 8 haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmesi ligin heyecanını arttırıyor. Her maç bir stres savaşı. Bu süreçte hakemlerden hakkaniyetli olmalarını istiyoruz. Taraftarlar 2 aydır bizi çok sevindiriyor. Mağazalarımızda satışlar 3 katına çıktı. Bunların devamlı ve sürekli olmasını istiyoruz. Sermaye arttırımından ciddi bir para geldi deniliyor. Menajerler sağ olsun bombardımana tutuyorlar. Siz ayağa kalkıyorsunuz, menajerler sizi bombardımana tutuyor.



Galatasaray’da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray dev bir buzdağıdır. Bunu not aldık. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz. Güven ve huzurla yaşarız. Gerek sermaye artımı, gerek bankalar olumlu döndü. Büyük sponsorlarla görüşüyoruz. Rakiplere saygılı olarak mücadele edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.