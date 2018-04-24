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Spor

Mustafa Cengiz: "Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz"

"Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız" "UEFA'ya her hafta bilgileri güncelliyoruz

24 Nisan 2018 18:55

\"Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız\"

\"UEFA\'ya her hafta bilgileri güncelliyoruz. Düzenli olarak dataları veriyoruz\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi ve UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerine yönelik açıklamalarda bulundu.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği\'nin (GSYİAD) mazbata töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Cengiz, \"Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız\" dedi.
Mustafa Cengiz şunları söyledi;
\"Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Bütün rakiplerimiz değerliler. Türk spor camiasını bir bütün olarak düşündüğümüzde bunun içinde değerli, büyük parçalar var. Biz bu büyük parçalardan biriyle karşılaşacağız. Şunu unutmayalım ki bu toplumu oluşturan sosyal paydalar ve paylaşımlar ulusu oluşturan çimentodur. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor, Kütahyaspor da bu bütünün parçalarıdır. Bu parçalar içinde birisi daha büyük, birisi daha etkin olabilir. Ama hepsi kendi içinde çok değerlidir. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe binlerce amatör sporcuyu spor kulübü olarak bünyesinde barındırmakta ve ulusa hizmet etmektedir. Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteği ile ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz. Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz. Bunu temenni ederim.
Ben camianın birlik ve beraberlik içinde doğru ve düzgün parçalarının bütünü oluşturması için elimden geleni yapıyorum. Bütün başkanları bir araya topladım. Teveccüh gösterdiler bir araya geldiler. Ben sadece Galatasaray\'ın değil, bütün toplumumuzun barış, sulh ve güven içinde yürümesini istiyorum. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladık. İnşallah bizim sporda egemenliğimiz sulh, sükunet ve barış içinde uluslararası olur.\"
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmeleriyle ilgili de bilgi veren Cengiz, \"Biz UEFA\'ya her hafta bilgileri güncelliyoruz. Düzenli olarak dataları veriyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kendilerinin gösterdikleri çabalar; Store\'larda, biletlerde localarda VIP\'lerde destek muazzam. Bu, UEFA\'nın ve dünyanın da gözünden kaçmıyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Cengiz\'in açıklamaları
- Detaylar

24.04.2018 - Haber Kodu : 180424103

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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