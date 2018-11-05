Mustafa Cengiz: "Haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz"

\"Koray kardeşime de, Burhanettin kardeşime de başsağlığı diliyorum\"

\"Seni Sevmeyen Ölsün\' marşını kasıtlı hale getirdiler\"

\"Algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor\"

\"Adaletten yanayım\"

\"Ali Koç ile değerlendirme yapmadık\"

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, \"Totale ve genel yoruma açık pozisyonlara baktığımızda biz haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Aynı hakem 1 dakika süren itişmeyi görmedi. Görüp müdahale etseydi maç sonu olan durumlar olmazdı\" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda yarın akşam Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray\'da başkan Mustafa Cengiz, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara değinen Cengiz, \"Fenerbahçe maçı için gereken açıklamalar yapıldı, üzerine ekleyeceklerim var tabii ancak şu anda değil. Gerek teknik direktörümüz, gerek yöneticilerimiz çok açıklamalar yaptı. Altını çizmem gereken şeyler var tabii ki fakat benim size bu saatte Schalke maçına giderken açıklama yapmamın tek sebebi konsantrasyon. Rakipler ister beğensinler, ister beğenmesinler, Türkiye\'yi temsil ediyoruz. Geçmişi unutalım demiyorum ama Şampiyonlar Ligi\'ne odaklanalım. Galatasaray\'ın geleceği, Şampiyonlar Ligi\'nde elde edilecek prestij ve gelire bağlı. Yapılan haksızlıkları unutmasınlar ama kin ve nefretle takılı kalmasınlar\" diye konuştu.

\"KORAY KARDEŞİME DE, BURHANETTİN KARDEŞİME DE RAHMET DİLİYORUM\"

Derbide hayatını kaybeden Koray Şener\'e de rahmet dileyen Cengiz, \"Tribünlerin neden boşaldığını sordum. Mesaj geldi o sırada, bir arkadaş vefat etmiş. Hepimizin morali bozuldu. Koray kardeşime de Erzurum maçında hayatını kaybeden Burhanettin kardeşime de rahmet diliyorum\" ifadelerine yer verdi.

\"HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ\"

Derbide hakem hataları nedeniyle haksızlığa uğradıklarını düşündüğünü belirten başkan Cengiz, \"Değerli rakibimizin içinde bulunduğu puan durum ne olursa olsun çok değerli bir rakibimiz var. 2-0\'dan 2-2\'ye geldi direnç gösterildi. Totale baktığımızda genel yoruma açık pozisyonlara baktığımızda biz haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Aynı hakem 1 dakika süren itişmeyi görmedi. Görüp müdahale etseydi maç sonu olan durumlar olmazdı, uzamazdı. Özellikle belirtmek istiyorum, yangını çıkaranla yangına dinamit atan ve bu yangına tepki gösteren, önlemeye çalışanları disiplin kurumlarının bir tutmamasını diliyorum. 25\'e yakın kişiden oluşan kurulda sanırım 1 tane taraftarımız var. Diğerleri rakip takımlardan oluşuyor ama rahatsızlık duymuyorum çünkü adil karar vereceklerine inanıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, önemli maç var, kadro sınırlamamız var, sakatımız var doğru. 8 tane altyapı oyuncumuz var. Bunu bir tehdit olarak almayın, testiyi kıranla toplayanı bir tutmayın, tutamazsınız. Bu konuda TFF\'nin objektif olarak davranacağına inanıyorum. Aynı hakem, aynı hataları üst üste yapmakta olunca hem bizim taraftarda hem de hakemde bir bakış açısı oluştu. Muslera\'nın hareketlerine penaltı diyorlar, saygı duyuyorum. Kural değişmiş. Ama VAR\'a bile gidilmedi. VAR değişti mi anlamıyoruz. Konuşmalar yansıtılmıyor bize. Gerektiğinde yansıtılsın. Bana kalırsa bizim oyuncumuza yapılan hareket de net penaltı. Yabancı oyuncular Türklerin patlama noktalarını bilmiyor. Bizim tek deşarj olacağımız alan futbol. Rakip yönetimin uyarıda bulunduğunu düşünüyorum ben. İktidar ve sakinliğin olması gerektiğini düşünüyorum. Tehdit gibi söylemiyorum ama rakip sahalarda da aynı durum olur. Yabancı pasaportlu iki kişi durumu ateşledi. Bizden de kontrolsüz tepkiler verilmiş olabilir. Asla ve asla Galatasaray\'da haksız hukuksuz hiçbir şey olmadı ve olmamıştır\" şeklinde konuştu.

\"SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN MARŞINI KASITLI HALE GETİRDİLER\"

Maçın ardından teknik direktör ve ikinci başkan ile birlikte yaşananları değerlendirdiklerini söyleyen Mustafa Cengiz, \"Kendi aramızda istişare ettik. Teknik direktörümüz, ikinci başkanımız, hepimiz. Vefat eden oyuncudan kimsenin haberi yoktu, \'Seni sevmeyen ölsün\' tezahüratını kasıtlı hale getirdiler. Lütfen bunu yapmayın, biz kendi içimizde her saat her şeyi değerlendiriyoruz. Bütün günlerimiz böyle geçiyor zaten\" dedi.

\"ALGI YÖNETİMİ YAPILMAYA ÇALIŞILIYOR\"

Maçlarda hakemlerin öne çıkmasını istemediklerini söyleyen Cengiz, \"Hasan Şaş güzel bir açıklama yaparak, hatalı olduğunu kabul etti. Vur-kaçla olmaz sen gerilla değilsin. Sakın onun üzerine atıyorum demesinler, ilk başta hakem itişme sırasında kart gösterse bu olaylar olmazdı. Bize göre dünyanın en önemli derbisi böyle olsun istemiyoruz. Hakemin öne çıkmasını istemiyoruz. Ciddi bir algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor, farkındayız. Schalke maçı öncesi bunlar yapılmasın. Rakibinizin zor duruma düşmesi nedeniyle mutlu oluyorsanız sizde bir sorun vardır\" diye konuştu.

\"ADALETTEN YANAYIM\"

Disiplin Kurulu\'nun adil ve doğru karar vereceğine inandığını belirten Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ben adaletten yanayım. Bu ülkede kurulu bir düzen var ise uymak zorundasınız. Disiplin Kurulu\'nun adil ve doğru karar vereceğini düşünüyorum. Tahrik unsuru çok önemli. Biz buna bakarız. Zaten basın toplantısı da yapmayı düşünüyoruz. Fırat Aydınus konusunda da gerekenleri söyledim. Ben MHK\'nın yeni çıkan hakemlere yol vermesini istiyorum. Fakat sen futbolu bırakacaksın, futbol sahada oynanır. Hakem hataları hep oldu, olacaktır. VAR hataları oldu, olacaktır. Ancak ilginçtir VAR kurulduğundan beri lehimize hiç hata yapılmadı. Beşiktaş açıkladığında da dedim, biri bağırıyorsa dinlemek gerekir diye. Bu ülkede mütevazı olmayın gerçek sanırlar demişler. Biz şampiyonuz, UEFA\'da yolumuza devam ediyoruz. Şükürler olsun. Şükretmesini bilelim\"

\"ALİ KOÇ İLE DEĞERLENDİRME YAPMADIK\"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmediklerini söyleyen Cengiz, \"Ali Koç ile değerlendirme yapmadık, gerek de duymadık. Fenerbahçe yönetiminden birkaç kişiyi çok yakından tanıyorum. Herkes kendi camiasına en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Biz diyalog ve kontağı iyi niyet olduğu sürece asla yitirmeyiz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Cengiz\'in açıklamaları

