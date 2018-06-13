Mustafa Cengiz: "Galatasaray'ın haklarını satmayız"

\"Yönetimimizin yükü ağırlaşıyor\"

\"1.5 milyon TL gelir elde ettik\"

\"Galatasaray\'ın haklarını satmayız\"

\"24 ay sonunda borçlar sıfırlanacak\"

Ata SELÇUK - Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, \"Hem seçimler, hem ülkenin içinde bulunduğu konjonktür nedeniyle balkonlara bayraklarımız tam olarak asılamadı. İnşallah biz 5\'inci yıldızlara, rakiplere de 3\'üncü 4\'üncü yıldızlara ulaşır\" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü\'nün Haziran ayı Divan toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri içinde bulunan basketbol salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, üzerlerinde çok büyük bir sorumluluk olduğuna vurgu yaparak, \"İltifatlar arttıkça yönetimimizin yükü çok ağırlaşıyor. Teveccüh yoğunlaştıkça, taraftarın sempatisi arttıkça bu bizi şımartmıyor, güç zehirlenmesine itmiyor tam tersine endişelerimiz artıyor. Biz başları yere eğdirmemek için bütün gayretimizle çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"1.5 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİK\"

Kulübün mağazacılık faaliyetleriyle çok detaylı bir şekilde ilgilendiklerini ve taraftarın stada ulaşımlarını rahatlatmak için çalıştıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, \"Kerem Ertan\'a özellikle teşekkür ediyorum. 3 ay maaş almadan çalıştı. Israrlarımla profesyonel olacak ve maaşa geçecek. Çok güzel bir şampiyonluk kutlamasına imza atıldı. 1.5 milyon TL gelir elde ettik. Galatasaray böylece kutlamalardan ilk kez gelir elde etmiş oldu. Bizler taraftarla yaşıyoruz; en büyük gelirimiz taraftarımızın bize verdiği destek. Taraftarlarımız GSStore\'lara koştu. Yüzde 18\'lik bir artış gerçekleşti. Kombinede 30 milyon TL\'ye yakın bir satış yaşandı. Rakamları gün gün izliyoruz. GreyWeekend\'de 3 günde 6 milyon TL\'lik satış yapıldı. Bunu şeffaf olarak verdik. Kombine fiyatları Galatasaray\'a yakışır şekilde\" dedi.

\"GALATASARAY\'IN HAKLARINI SATMAYIZ\"

Otel, Galatasaray Adası ve Emlak Konut ile yapılan anlaşmayla da ilgili olarak açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, \"2 yılda bitmesi gereken otel 4\'üncü yılına girdi. Çok düşük teklifler geliyor. Hastane, ofis gibi şanslar var ama Teknokent olarak burayı değerlendireceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda ayrıca bilgilendirme yapacağım. Galatasaray Adası ile ilgili kimse endişe etmesin. 2 parselin bizde olduğu bu ay içinde kesinleşti. Milli Savunma ve Büyükşehir nezdinde çalışmalarımız sürüyor. Bir komite kurduk. Bunu mutlaka çözeceğiz. Kimseye Galatasaray\'ın haklarını satmayız, vermeyiz. Çözeceğiz. İşletmecinin açtığı dava var ama kontra olarak iki dava açıyoruz. Boğaz\'daki görüntüyü kabul edemeyiz. Hem onu kaldıracağız hem de işletmecinin tazminat öreyeceği çok ağır iki dava açıyoruz. Emlak Konut ile imzaladığımız yüzde 80\'e 20\'lik anlaşmamız var. Riva\'nın müteahhitleri çok sıkı Galatasaraylılar. 845 villalık projeyi 1500 sınırına dayandırdılar. Plan, proje Çevre Bakanlığı\'ndan alınacak izinler uzadı. Onlar da yatırım yaptı ve bitirmek zorundalar. Satış ofisini kuruyorlar. Sanırım sonbaharda start alacaklar. Camia olarak de kendilerine destek olacağız. Oradaki gelirin artması bizim gelirimizin artması demek. Riva\'da müteahhit satış desteğini camia olarak vereceğiz\" şeklinde konuştu.

\"24 AY SONUNDA BORÇLAR SIFIRLANACAK\"

Galatasaray\'ın masasının temizlenmesi için çabaladıklarını belirten Mustafa Cengiz, borçların 24 ay sonunda sıfırlanmasını hedeflediklerini belirtti. Cengiz, \"Temelimde geçmişi eleştirip yücelmek yok. Kendi yaptığıma bakarım. Geçmişte hata varsa, o hatalarda bizim de payımız var. Bundan sona amacımız, Galatasaray\'ın masasının temizlenmesi, 24 ay sonunda borçların sıfırlanması\" diye konuştu.

Başkan Mustafa Cengiz, Haziran Ayı Olağan Divan Toplantısında yaptığı konuşmanın sonunda Ramazan Bayramının hayırlara vesile olması dilerken \"Bütün bayramlar Galatasaray\'ın olsun\" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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