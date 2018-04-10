Mustafa Cengiz: "Galatasaray yarıştığı her dalda şampiyonluğun en büyük adayıdır"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın 2009 yılında Eurocup\'ı kazandığı kadro, Galatasaray müzesini gezdi.

Türkiye\'ye gelen ilk kadınlar Avrupa Kupası olma özelliği taşıyan Eurocup için gerçekleşen müze ziyaretinde Başkan Mustafa Cengiz de hazır bulundu.

Müzeyi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan dönemin başantrenörü Okan Çevik, çok gururlu olduklarını belirterek, \"Tarihi büyük başarılarla dolu kulübe ilk Avrupa Kadınlar Kupası\'nı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yönetim kurulumuzun bugün bizi bir araya toplaması çok güzel oldu bizim için. Böyle bir ilki başarmanın, bütün ekip olarak her zaman gururunu yaşayacağız\" dedi.

Başkan Mustafa Cengiz de, Türk kadınının toplumdaki yerinin önemini vurgulayarak, \"Cumhuriyetimizle birlikte Türk kadınının kendini kanıtlayıp toplumda aksiyon almasının yollarından birisi de spor oldu. Galatasaray ve değerli büyük rakiplerimiz, kadın sporuna değer veriyor. Bugün Türkiye\'nin gelişmesinde, sosyal gelişmesinde kadınımızın toplumda rol alması anlamında Galatasaray ve rakiplerinin çok büyük payı var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız basketbolda ve inşallah bu maçı kazanırız. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Avrupa\'nın 1 ve 2 numaralı kupalarını alan tek takım. Bu onur bize ait. Kızlarımıza, taraftarlara, camiaya verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.

Kadınların basketbolda çok önemli bir maça çıkacağını dile getiren Başkan Cengiz, \"Genelde sadece futbol maçlarına gidiyorlar. Bu genel eğilim, eleştirmek için söylemiyorum. Ama yarın Galatasaray tarihine, bu müzeye 1 kupa daha getirecek önemli bir fırsat var. Taraftarlarımız 13 branşta da bizleri yalnız bırakmıyorlar. Dün takım mağlup olmasına rağmen gelip karşıladılar. Dünyada 30 bin kişi önünde antrenman yapan başka takım olduğunu düşünmüyorum. İnşallah olur. Yarın taraftarlarımızın salonu tümüyle doldurmalarını ve kızlarımızı bu yolda yalnız bırakmamalarını istiyorum\" şeklinde konuştu.

Futbolla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Cengiz, \"Bugün konumuz basketbol. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve yarın maça bekliyorum. Galatasaray yarıştığı her dalda şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük kupa, emek verilen, sahada ölümüne mücadele ettiğiniz, rakibi küçük görmediğiniz, rakipten çok daha fazla saldırdığınız ve çok daha fazla istediğiniz kupalardır\" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Cengiz\'in açıklamaları

- Okan Çevik\'in açıklamaları

- Müzeyi gezmeleri

- Genel detaylar

10.04.2018 - Haber Kodu : 180410110