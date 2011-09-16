-Mustafa Ceceli, Kosova'da konser verdi PRİZREN (A.A) - 16.09.2011 - Şarkıcı Mustafa Ceceli, Kosova'da konser verdi. Prizren Şadırvan Meydanı'nda yerel saatle 19.30'da başlaması gereken konser, aralıksız yağan yağmur nedeniyle iki saat gecikmeyle başladı. Konser için gelenler bu süre içinde meydandan ayrılmadı. Sahneye çıkan Mustafa Ceceli'nin her şarkısına hayranları eşlik etti. Kosova'nın Türk Bakanı Mahir Yağcılar ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Songül Ozan da Mustafa Ceceli'nin konserini izleyenler arasında yer aldı. Konserde Türk, Arnavut ve Boşnaklar bir arada Ceceli'nin eserlerini hep bir ağızdan paylaştı. Hayranları konser boyunca fotoğraf makineleriyle cep telefonlarıyla kayıt aldılar. Lise öğrencileri Mediyana Krüeziu, arkadaşı Naida Mazreku'yla Ceceli'yi yakından görebilmek, canlı olarak şarkılarına eşlik etmek için saatlerce yağmurun altında bekleyenlerdendi. İki öğrenci Ceceli'yi televizyondan tanıdıklarını ve şarkılarını çok beğendiklerini ifade etti. Mustafa Ceceli de, ilk defa geldiği Kosova'da bu kadar hayranının olduğunu hiç düşünemediğini söyledi.