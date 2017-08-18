Mustafa Ceceli'den Başakşehir'e marş: Tarihi baştan yazar; rakipleri kaç yazar

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2014'te kurulan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için yazdığı bir marşı piyasaya sundu.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanan marştaki "Tarihi baştan yazar, rakipleri kaç yazar" sözleri, Cumhuriyet yazarı ve spor yorumcusu Bilgin Gökberk'in 5 Mayıs 2017'de Cumhuriyet'te "Başakcity" başlıklı yazısını akıllara getirdi:

"İstanbullu'nun yediği ekmekten kullandığı içtiği sudan kullandığı gazdan parkdan asfalttan vs.den aldıkları parayla futbol oynayıp İstanbul takımlarını yenince zevkten 4 köşe olmalarının mantıklı bi izahı var mı?





İbb kendini şehrine ait hissetse, şehrin 100 yıllık takımlarını yenip milyonlarca İstanbulluyu mutsuz ettiğinde mutlu olur mu?



Dünyada bi örneği var mı?



Benim senin oyunla seçilen İstanbul gibi bir dünya şehrinin belediyesi bana sana, kendi şehrinin insanına rakip olur mu?"

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Mustafa Ceceli'nin Başakşehir

için yazdığı marşın sözleri şöyle:

İşte işte geliyor

Futbolun en zirvesi

Türkiye'nin gururu

Başakşehir hey

Sahada hep yürekli

Tribünde efendi

Yok bir eşi benzeri

Başakşehir hey

Az laf çok iş

Yürekliyiz yürekli

Sevgimiz Başakşehir

Haydi haydi gol

Tarihi baştan yazar

Rakipleri kaç yazar

Şampiyonluğa koşar

Başakşehir hey

Zor diye bir şey yok

İmkansız zaman alır

Pes etmeyiz bu yolda

Başakşehir hey

Yüreklere kazılı

Turuncu ve lacivert

Seninleyiz her zaman

Başakşehir hey