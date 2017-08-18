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Spor

Mustafa Ceceli'den Başakşehir'e marş: Tarihi baştan yazar; rakipleri kaç yazar

"İşte işte geliyor futbolun en zirvesi"

18 Ağustos 2017 22:42

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2014'te kurulan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için yazdığı bir marşı piyasaya sundu.

Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanan marştaki "Tarihi baştan yazar, rakipleri kaç yazar" sözleri, Cumhuriyet yazarı ve spor yorumcusu Bilgin Gökberk'in 5 Mayıs 2017'de Cumhuriyet'te "Başakcity" başlıklı yazısını akıllara getirdi:

"İstanbullu'nun yediği ekmekten kullandığı içtiği sudan kullandığı gazdan parkdan asfalttan vs.den aldıkları parayla futbol oynayıp  İstanbul takımlarını yenince zevkten 4 köşe olmalarının mantıklı bi izahı var mı?


 
İbb kendini şehrine ait hissetse, şehrin 100 yıllık takımlarını yenip milyonlarca İstanbulluyu mutsuz ettiğinde mutlu olur mu?
 
Dünyada bi örneği var mı?
 

Benim senin oyunla seçilen İstanbul gibi bir dünya şehrinin belediyesi bana sana, kendi şehrinin insanına rakip olur mu?"

Yazının tamamı için buraya tıklayın.

Mustafa Ceceli'nin Başakşehir
için yazdığı marşın sözleri şöyle:

İşte işte geliyor
Futbolun en zirvesi
Türkiye'nin gururu
Başakşehir hey

Sahada hep yürekli
Tribünde efendi
Yok bir eşi benzeri
Başakşehir hey

Az laf çok iş
Yürekliyiz yürekli
Sevgimiz Başakşehir
Haydi haydi gol

Tarihi baştan yazar
Rakipleri kaç yazar
Şampiyonluğa koşar
Başakşehir hey

Zor diye bir şey yok
İmkansız zaman alır
Pes etmeyiz bu yolda
Başakşehir hey

Yüreklere kazılı
Turuncu ve lacivert
Seninleyiz her zaman
Başakşehir hey

 

ETİKETLER

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