Mustafa Ceceli'den Başakşehir'e marş: Tarihi baştan yazar; rakipleri kaç yazar

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 2014'te kurulan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için yazdığı bir marşı piyasaya sundu.
Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesapları üzerinden de yayınlanan marştaki "Tarihi baştan yazar, rakipleri kaç yazar" sözleri, Cumhuriyet yazarı ve spor yorumcusu Bilgin Gökberk'in 5 Mayıs 2017'de Cumhuriyet'te "Başakcity" başlıklı yazısını akıllara getirdi:
"İstanbullu'nun yediği ekmekten kullandığı içtiği sudan kullandığı gazdan parkdan asfalttan vs.den aldıkları parayla futbol oynayıp İstanbul takımlarını yenince zevkten 4 köşe olmalarının mantıklı bi izahı var mı?
İbb kendini şehrine ait hissetse, şehrin 100 yıllık takımlarını yenip milyonlarca İstanbulluyu mutsuz ettiğinde mutlu olur mu?
Dünyada bi örneği var mı?
Benim senin oyunla seçilen İstanbul gibi bir dünya şehrinin belediyesi bana sana, kendi şehrinin insanına rakip olur mu?"
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Mustafa Ceceli'nin Başakşehir
için yazdığı marşın sözleri şöyle:
İşte işte geliyor
Futbolun en zirvesi
Türkiye'nin gururu
Başakşehir hey
Sahada hep yürekli
Tribünde efendi
Yok bir eşi benzeri
Başakşehir hey
Az laf çok iş
Yürekliyiz yürekli
Sevgimiz Başakşehir
Haydi haydi gol
Tarihi baştan yazar
Rakipleri kaç yazar
Şampiyonluğa koşar
Başakşehir hey
Zor diye bir şey yok
İmkansız zaman alır
Pes etmeyiz bu yolda
Başakşehir hey
Yüreklere kazılı
Turuncu ve lacivert
Seninleyiz her zaman
Başakşehir hey