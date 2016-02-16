Mustafa Ceceli: Şimdi Tarkan'ı daha iyi anlıyorum

Mustafa Ceceli, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesi hakkında konuşan Ceceli, "Şimdi Tarkan'ı daha iyi anlıyorum. Biletler satışa çıktığı anda bitmesi çok başka bir duyguymuş. Tabii, henüz Tarkan gibi 10 gün üst üste bilet satabileceğimi sanmıyorum" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kendisini izlemeye gelen sevgililerle bir bir ilgilenen Mustafa Ceceli, önce soluğu gelin ve damatlıkla konsere gelen bir çiftin yanında aldı. Gelin damadın adını sorduktan sonra mutluluklar dileyen şarkıcı, ardından İrem Derici ve Rıza Esendemir çiftine de mikrofon uzattı.

Bir buçuk yıldır evli olduklarını söyleyen Derici, sözlerine zaten birazdan sahneye çıkıp seninle düet yapacağım diyerek devam edince, Mustafa Ceceli’nin hayranları için hazırladığı sürprizi bozdu. Mustafa Ceceli İrem Derici’ye “Oldu mu şimdi İrem, herkes sürprizin ne olduğunu öğrendi” diyerek çıkıştı.



Konserin ikinci yarısına İrem Derici ile sahneye çıkan Ceceli, aranjörlüğünü yaptığı, Derici’nin seslendirdiği “Kalbimin Tek Sahibi” şarkısına düet yaptı. Düet’in ardından Derici’nin yeni çıkardığı “Dantel” isimli şarkıyı sahnede ilk kez söylemesine de Mustafa Ceceli darbukayla eşlik etti.