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Mustafa Ceceli polisten kaçtı: Hanımefendiye, şarkı dinletiyordum...

Ceceli'ye devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesildi

28 Ocak 2017 23:57

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Mustafa Ceceli önceki gece saat 01.00'de İstanbul Etiler'de polis kontrolüne takıldı. Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu. 

Polis kontrol noktasından kaçtı 
 

Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli’nin peşine düştü. 

Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi.

 

301 TL ceza kesildi 
 

Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı.

 

"Hanfendiye şarkı dinletiyordum"
 

Mustafa Ceceli kovalamaca sırasında yolda indirdiği DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora’ya yeni şarkısını dinlettiğini söyledi.

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