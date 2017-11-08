Mustafa Ceceli: Pislikler, çok ileri gidiyorsunuz!

Şarkıcı Mustafa Ceceli, bir düğünde çekildiği fotoğrafa ilişkin yapılan yorumlara tepki gösterdi. "Pislikler, çok ileri gidiyorsun" diyen Ceceli, "Çamur atarsın ama izini kendi üstünde bulursun" dedi.

Ceceli fotoğraf çektirdiği Alican Ulusoy'un eski sevgilisi olduğunun iddia edilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, aynı karede yer aldığı Alican Ulusoy'un, eşi Selin İmer'in en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten Ceceli, sosyal medya hesabından isyan etti.



Düğünde Alican Ulusoy ile bir fotoğrafını paylaşan Ceceli şunları yazdı:



Şerefi beş paralıklara yazıyorum: Eşimin en yakın arkadaşını sevgilisi diye yazan ve konuşan pislikler.. Çok ileri gidiyorsunuz.. Akıllı olun.. bu ülkede hukuk var. Çamur atarsın ama izini kendi üstünde bulursun..