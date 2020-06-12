Mustafa Ceceli: Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi

Şarkıcı Sinan Akçıl’ın yeni televizyon programına konuk olan Mustafa Ceceli, Levent Yüksel’le birlikte çalıştığı döneme ilişkin “Bir gün beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi.” anısını paylaştı.

Ceceli, “Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum. Bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu’yla beraber ilk kez ‘Unutamam’ şarkısını söyledim. Sonrasında Sezen Aksu bana ‘Sana albüm yapalım ama sonra kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim o dönem tek hedefim Tarkan’a aranje yapmaktı.” dedi.

Sezen Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi.” ifadesini kullandı.