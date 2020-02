Mustafa Bozbey ve Ali Ay, Bursaspor camiasına mesaj verdi

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bursaspor yönetimini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un maddi sıkıntıdan kurtulması için kent genelinde destek kampanyası başlatılmasını önerdi. Bozbey stadyumda, 3 yıllığına daha loca kiralayacaklarını da açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Bursaspor Kulübü’nde gerçekleşen ziyarette başkan Ali Ay, Mustafa Bozbey’e seçimlerde başarı diledi. Ay, “Büyükşehir belediye başkan adaylığında umarım başarılı olursunuz. Uzun süreden beri sizleri tanıyor ve seviyoruz. Kıran kırana bir yarış geçecek. Gönlümüzden geçen bütün adayların Bursaspor’a daha fazla yakın olmaları ve katkı vermeleridir” dedi. Ziyarette kulübün içinde bulunduğu mali durum da gündeme geldi.

ALİ AY: \"5 BÜYÜK KULÜP İÇERİSİNDE EN İYİ DURUMDA OLAN KULÜBÜZ\"

3 yıldır Bursaspor’un yönetiminde olduklarını ifade eden Ali Ay, “Görevde olduğumuz süreçte başarılı olduk mu? Olmadık. Çünkü Bursaspor’un her sene Avrupa kupalarında oynaması lazım. Bu başarısızlıkta çok farklı etkenler var. En başta mali tablo var. Aldığımızda takım güç durumdaydı, şu anda daha iyi durumdayız. Nakit akışında problemlerimiz var. Ben ve yönetimim elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. İstemediğimiz bir şeyle ilk defa karşılaştık. Transfer tahtası kapandı. Bu yüzden transfer yapamıyoruz. Onun için uğraş veriyoruz. Biz 5 büyük kulüp içerisinde en iyi durumda olan kulübüz. Türkiye’nin bu ekonomik ortamında depolama alanımızı satmakta güçlük çekiyoruz. Burada bize yardımcı olabilirsiniz” dedi.

MUSTAFA BOZBEY: \"BURSASPOR HERKES İÇİN ÖNEMLİDİR\"

Bursaspor’un sezonun ikinci yarısında başarılı olacağını inandığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de Bursaspor’un şu andaki durumuna üzüldüklerini söyledi. Bozbey, “Bursaspor ilk 3-4 takım arasında şampiyonluğa oynayabilecek bir kent ve spor kulübüdür. Böyle de olmalıdır. Birçok desteğimiz oldu. Ama bunların daha fazlasını yapmak mümkündür. Bizi birleştiren, birleştirici gücümüz Bursaspor’dur. Bursaspor o yüzden hepimiz için çok önemlidir. Bursaspor, Bursa’da doğan ve doyan herkes için önemlidir. Kentliyi Bursaspor’a yönlendirecek, Bursaspor denildiğinde heyecan duyacak ve onun başarıları ile övünecek şehrinin ismini dünyanın her yerinde duyulmasını sağlayacak bir anlayışa ihtiyaç var” diye konuştu.

“BURSA HALKI, BURSASPORLULAR TRANSFER TAHTASINI AÇAR”

Mustafa Bozbey olarak her zaman Bursaspor’un yanında olacağını belirterek, “Bursalılar 31 Mart’ta sahip çıkarsa, büyükşehir belediye başkan adayı olarak Bursaspor konusunda çok farklı düşüncelerimiz var. Bursaspor’un önünün açılması ve dünya takımları arasında yer alması bizim en büyük isteğimizdir. Transfer tahtasının kapalı olması sizleri olduğu kadar biz Bursasporluları da üzüyor. Belki sizin nezdinizde bir kampanya başlatmak mümkün olabilir. 5 lira da, 1 lira da, bin lira da değerlidir. Sayın Bursa Valimizin iznini alarak böyle bir kampanya başlatılabilir. Bunu da öneriyorum. Herkes gücü neyse, benim gücüm neyse ben de katkı koyarım. Mustafa Bozbey olarak asla siyaseten değil. Bu süreci başlatarak tahtayı açarız. Bursa halkı Bursasporlular bu tahtayı açarlar. Bu kente 3 milyon insan yaşıyor” diye konuştu.

Mustafa Bozbey Bursaspor’a ilk desteklerini de şöyle açıkladı: “Bu süreçte Nilüfer Belediyesi olarak stadyumda kiraladığımız locayı üç yıl daha kiralama kararı aldık. Kampanyanın başlangıcı olması dileğiyle desteğimiz belirttik. Daha sonraki desteklerimizi paylaşacağız.”

“ÖNCE STADYUM TAMAMLANACAK”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un tribün liderleriyle de bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem’in de katıldığı gecede Mustafa Bozbey, Bursasporlu tribün liderlerini on ikinci adam olarak takıma verdikleri destekten dolayı kutladı. Bozbey, “Bursaspor’a gerçek Bursasporlular destek çıkmalı. İyi günde kötü günde yönetimin yanında olmalı. Sizleri kutluyorum. Bu kentin takımı Bursaspor ne kadar başarılı olursa Bursa’ya o kadar değer katar” dedi. Stadyum ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bozbey “Bursa’nın adayı olarak bir yola çıktık. Bu yolculukta Bursalılar destek verirse göreve gelince önce stadyumu tamamlayacağız ve stadyumu 24 saat yaşanabilir hale getireceğiz” diye konuştu.

Gecede tribün liderleri de Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem’e Bursaspor hakkındaki görüş ve önerilerini iletti. Mustafa Bozbey, gecenin sonunda tribün liderleri ile günün anısına fotoğraf çekildi.

FOTOĞRAFLI