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Mustafa Balbay'ın çocukları okul değiştirdi

Gülşah Balbay her iki çocuğunu da Tevfik Fikret'ten aldı...

02 Nisan 2013 11:19

Tutuklu CHP Milletvekili, gazeteci yazar Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay bir süredir çocuklarının sorun yaşadığını söylediği Tevfik Fikret'ten her iki çocuğunu da aldı. Yağmur ve Deniz Balbay artık Ergenekon davasından tutuklu olan Mehmet Haberal'ın kurucusu olduğu Özel Başkent Okullarında okuyacak.

Her iki okuldan resmi açıklama yapılmadı ve e-okul sisteminde de kayıt değişikliğine dair bir bilgi yer almıyor. Ancak edinilen bilgiye göre Gülşah Balbay her iki çocuğunu da Tevfik Fikret'ten aldı. Balbay'ın çocuklarının bundan sonra Özel Başkent Okullarında eğitimlerine devam edecekleri öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Balbay ailesinin avukatlarının Tevfik Fikret yönetimine bugüne kadarki emekleri için teşekkür ettiği, okul yönetiminin de avukatlara gelecekte karar değiştirmeleri halinde Balbay ailesinin çocuklarına kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdiği öğrenildi.

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