-MUSTAFA BALBAY'DAN SEÇMENE MEKTUP İZMİR (A.A) - 12.05.2011 - CHP'nin İzmir 2. bölgeden milletvekili adayı ''İkinci Ergenekon'' davası sanıklarından gazeteci Mustafa Balbay, seçmenlerine mektup gönderdi. CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır, Balbay'ın mektubunun mitinglerde okunacağını bildirdi. Bayır, ''Balbay fiziken aramızda olmasa da onun buradaki özgür sesi, biz olacağız. İnşallah 13 Haziran sabahı da birlikte olacağız'' dedi. Tacettin Bayır, daha sonra Balbay'ın İzmirlilere hitaben yazdığı mektubu, gazetecilere okudu. ''Mustafa Balbay'ınız'' imzalı mektupta, şu ifadeler yer alıyor: ''12 Haziran'a, halkın iktidarına yürürken sizlerle omuz omuza olmayı nasıl da isterdim. Cumhuriyeti kuranlar, ilk on yılda yurdu baştan başa demir ağlarla, demir yollarıyla ördüler. Son 9 yıldır iktidar olanlar ise yurdumuzu demir parmaklıklara boğdular. Adını da ileri demokrasi koydular. Kendilerinden olmayan herkesi suçlu ilan edip, o demir parmaklıkların arkasına koydular. Son günlerde ileri demokrasiden payını, İzmir'imizin belediyeleri de aldı. Bu günleri aşacağız. Bedenlerimizi demir parmaklıkların arkasına koyabilirler ama yurt sevgisini kim tutuklayabilir?'' -''KENDİMİ İZMİR'E HİZMETE HAZIRLIYORUM''- Mustafa Balbay, mektupta, yüz yüze olmamalarına rağmen İzmirlilerle hep gönül gönüle olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Hücremin duvarına bütün ilçeleri, köyleri, kasabaları da içeren güzel bir İzmir haritası astım. Güne o haritaya 'günaydın' diyerek başlıyorum. İzmir üzerine yazılmış 30 kadar kitap getirttim. Kendimi İzmir'e hizmete hazırlıyorum. 'Bir' tek başına sadece birdir. Ama üç tane bir yan yana gelince yüz on bir olur. Onlara bir daha eklenince bin yüz on bir olur. Ben tek başına hiçim, sadece birim. Ama sizin yanınızda olunca yani siz bir arada olup beni de yanınıza alınca ne çok oluruz. Hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz. Sizin bir parçanız olmak için sabırsızlanıyorum. Daha doğru anlatımla, sizden koparılmış bir parça olarak bir an önce yerime kavuşmayı arzu ediyorum.'' Gazeteciliği hep halkın içinde yaptığını belirten Balbay, siyaseti de aynı yöntemle yapacağını, İzmir'in hiçbir yerini, ötekinden ayırmayacağını bildirdi. Balbay, mektubunu ''Güzel bir haziran sabahı buluşmak dileğiyle hepinize selamlar, saygılar sunuyorum'' sözleriyle bitirdi.