Mustafa Balbay'dan Ahmet Hakan'a: Bu fotoğrafın Cumhuriyet'ten ayrılanlara karşı tutumla ilgisi yok

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada sacvılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşyan Mustafa Balbay gelen tepkilere yanıt verdi. "Nezaketsiz" olarak yorumlanan fotoğraf için Balbay, Ahmet Hakan'a, "Bunu Cumhuriyet’ten ayrılanlara karşı tutum olarak yorumlamış. Sevgili Ahmet Hakan, o fotoğrafın bunlarla hiç ilgisi yok, sadece üç yıl çok sevdiği gazetenin sütunlarından koparılan bir yazarın özlemi" dedi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet'te gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra yaşanan istifa ve görevden almaları değerlendirmişti. Hakan, yaşanan süreç sonrası Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Balbay'ın Cumhuriyet gazetesini öptüğü Twitter paylaşımına yönelik olarak," Mustafa Balbay, gazeteden düşman mı kovdunuz yahu? Aydın Engin’i, Murat Sabuncu’yu denize mi döktünüz? Gidenlerin içinde hiç mi arkadaşın, dostun yok senin yüz yüze bakacağın?" diye sormuştu.

Balbay Hakan'ın bu sözlerine bugünkü "12 Eylül’den 12 Eylül’e..." başlıklı yazısında yanıt verdi. Balbay şunları kaydetti:

Dünkü “Yeniden Merhaba” başlıklı yazıya pek çok kesimden karşılık aldım. Eski-meyen dostlar... Sadece Cumhuriyet’in bizi buluşturduğu, birbirimizi görmediğimiz okurlar... Meslektaşlar...

Mesajların, telefonların çoğuna yanıt veremedim. Birkaç gündür kendimi arıyorum, meşgul çalıyor...

Yeniden başlangıç bu mesajlarla daha güzel oldu.

Ahmet Hakan Hürriyet’teki köşesinde hafta sonunda bayiden Cumhuriyet alırken çekilen fotoğrafı kendi diliyle selamlamış. Gazeteyi koklamayı nezaketsiz bulduğunu yazmış. Bunu Cumhuriyet’ten ayrılanlara karşı tutum olarak yorumlamış. Sevgili Ahmet Hakan, o fotoğrafın bunlarla hiç ilgisi yok, sadece üç yıl çok sevdiği gazetenin sütunlarından koparılan bir yazarın özlemi.