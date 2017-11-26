Mustafa Balbay ve Saygı Öztürk, okuyucularıyla buluştu

İbrahim MAŞE-Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Kitap Fuarı\'na katılan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve gazeteci yazar Saygı Öztürk, okuyucularıyla buluşup, okurlarının kitaplarını imzaladı.

Yenişehir Fuar Merkezi\'nde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mersin Kitap Fuarı\'nda CHP\'li Balbay ve gazeteci Öztürk, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranlarıyla stantta bir araya gelen Öztürk, \'Tutanaklarla Kozmik Odanını Esrarı\' adlı kitabını imzaladı. Okuyucularına kitapla ilgili kısa bilgiler veren Öztürk, okurlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

CHP\'li Balbay ise \'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı\' isimli kitabını imzaladı. Okuyucularıyla yakından ilgilenip, onlarla uzun süre sohbet eden Balbay, kitaplarını imzalayıp, okurlarıyla \'selfie\' çektirdi.

Mersin Kitap Fuarı, 3 Aralık\'a kadar devam edecek.



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