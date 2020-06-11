Mustafa Balbay: Son TÜİK Başkanvekili'nin göreve ne kadar layık olduğunun önemli bir kabulü var; Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü'nün eşi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, TÜİK Başkanlığı'na atanan Muhammed Cahit Şirin'in Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Elif Şirin'in eşi olduğunu belirterek, "Şirin, uzun yıllardır TÜİK bünyesinde olur, bu alanda eğitim almıştır, kurumu ve işlevini iyi bilmektedir; böyle bir durumda kimin eşi olursa olsun, anlatılabilir bir yanı olur.

Ancak Sayın Şirin bu kurumda daha iki yıllık! Önceki başkanvekili, damat Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde maden işleri bölümünde görevliydi." diye yazdı.

Mustafa Balbay, TÜİK'in güvenilirliğini yitirdiğine işaret ederek, "İnsanlar artık TÜİK verileri doğru-yanlış diye bakmıyor. Örneğin, “TÜİK’in enflasyonu bu ama mutfak enflasyonu öyle değil” diyor.

Son birkaç yıldır TÜİK’in üst düzey yönetiminde değişim enflasyonu var. Neredeyse patlama düzeyinde. Ekim 2018 enflasyonu son 15 yılın rekoru olunca AKP hemen önlem aldı. Nasıl olur? Enflasyon bu kadar artmaz, demek ki hesaplama hatası var! Büyüklerin sabrı taştı, bardak taştı... Derken bu hesaplardan sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevden alındı. 18 Nisan 2019’da Başkanvekili Mehmet Aktaş Merkez Bankası’na atanınca yerine Yinal Yağan atandı. 13 ay sonra 22 Mayıs 2020’de Yağan da buradan Sümer Holding’e gönderildi. Yerine Başkan Yardımcısı Muhammet Cahit Şirin atandı. Yağan gibi Şirin de vekâleten!

Şirin göreve geldikten iki hafta sonra 26 bölge müdüründen 10’unu aldı. Enflasyon hesabına vurunca yüzde 35 değişiklik!" ifadelerini kullandı.

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