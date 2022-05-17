Mustafa Balbay: Ocağına incir ağacı dikmek sözünün yeni karşılığı, millet bahçesi inşa etmek!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Atatürk Havalimanı'nın yıkılmasını değerlendirdiği yazısında, "Öyle anlaşılıyor ki ocağına incir ağacı dikmek sözünün yeni karşılığı şu: Ocağına millet bahçesi inşa etmek!

İstikbal göklerdedir sözünün bugünkü karşılığı şu: İstikbal rantlardadır!

Bu ülke için bir çivi çakmak sözünün bugünkü karşılığı şu: Ülkenin çivisini çıkarmak!

Yatırım için ilk kazmayı vurmak sözünün bugünkü karşılığı şu: Yatırımlara kazmayı vurmak!" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar değil, dozerler olduğunu kaydeden Balbay, "Atatürk Havalimanı, Rize Havalimanı “rastlantısını” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık, kamuoyuyla paylaştı. Rastlantıysa bu kadarına pes! Bilerek, bir mesaj verme kurgusuysa pes oğlu pes!

Atatürk Havalimanı’nın öyküsünü, 1912 yılındaki yapımını, Çanakkale Savaşı’nda kullanımını, bugünkü değerlendirme ile 30 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu daha önceki yazlarımızda da sık sık paylaştık.

Bu aşamadan sonra söz kazmanınsa... Kazmaya ne anlatılır ki!" diye yazdı.

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