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Politika

Mustafa Balbay: Koç Müzesi, Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyü’şü sırasında giydiği 4 ayakkabından birini istedi

“Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun kırdığı rekor tarihteki yerini aldı diyebiliriz”

17 Temmuz 2017 21:07

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyü’şü sırasında giydiği 4 ayakkabından birini Koç Müzesi’nin istediğini yazdı. Yürüyüş sonrasında CHP lideri ile Meclis’te bir araya geldiklerinde yazan Balbay, “Yürüyüş sonrası kravat, takım elbise hepimize bir garip geldi. Kılıçdaroğlu ile yollardan sonra ilk kez resmî kıyafetlerle görüştük” ifadelerini kullandı.

Mustafa Balbay’ın Yurt gazetesinin bugünkü nüshasında (17 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yürüyüş sonrası kravat, takım elbise hepimize bir garip geldi. Kılıçdaroğlu ile yollardan sonra ilk kez resmî kıyafetlerle görüştük.

Milletvekillerinin bazıları yürüyüş havasını atmamış, sakalını kesmemişti.

Kılıçdaroğlu da yürüyüş ikliminden çıkmamış görünüyordu.

Öyle bir dinamizm ve özgüven içindeydi.

 

 

 

Milletvekilleri ile genel görüşme sonrasında bir süre makamında görüştüğümüz Kılıçdaroğlu, elde edilen başarı kadar bunun getirdiği sorumluluğun da farkındaydı.

16 Nisan referandumu öncesindeki HAYIR’lı buluşmanın daha da genişlemesi için iyi bir zemin oluştuğu görüşünde.

Yürüyüş sırasında ve sonrasında oluşan “bundan sonra ne yapılacak” sorusuna yanıt çok gecikmeyecek.

Belki daha bölgesel çıkışlar söz konusu…

Yürüyüşün topluma ve tarihe mal olması konusunda da ilginç bir ayrıntı var; Kılıçdaroğlu’nun eskittiği dört spor ayakkabısından birini Koç Müzesi istemiş.

Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun kırdığı rekor tarihteki yerini aldı diyebiliriz.

Şimdi sıra gelecekteki yerini almasında. Her türlü tehdide, yok saymaya, provokasyon fısıltılarına karşın yürüyüşe katılanlar adımların geleceğe attıklarını biliyorlardı."

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