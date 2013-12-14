Mustafa Balbay İzmir'de cezaevindeki 5 yıla atfen 5 güvercin uçurdu

Ergenekon davasında, Pazartesi günü tahliye edilen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, milletvekili seçildikten sonra seçim bölgesi İzmir'i ilk kez ziyaret ederek seçmenleriyle buluştu. Balbay için cezaevinde geçirdiği 5 yıla atfen 5 güvercin uçuruldu.

Balbay, CHP'li 21 milletvekilinin başörtüsüyle ilgili imzaladığı bildiriyle ilişkin "Ben kamuoyunun hassasiyetinde olan her konuda mücadele etmeye hazırım. CHP'de çatlak diye yorumlanacak hiçbir şeyin içinde de yokum" dedi.

Üyesi olduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Balbay, mesleğe ilk adım atmasına vesile olan Şadan Gökovalı ve diğer gazeteci dostlarıyla bir araya geldi. Mesleğe İzmir'de başlayan Balbay, ilk gazetecilik yıllarını anlattı.

Türkiye 'de siyasetin "çok gerilimli" yapıldığını söyleyerek Meclis'deki küfürlü konuşmaları hatırlatan Balbay, ''Ben siyaseti dik durarak ve diyalog kurarak yapacağım. Çünkü Türkiye'nin bu yeni dönemde yeni bir siyaset diline ihtiyacı var. Balbay bu siyaset diline adaydır" dedi.

"Koğuş benim için yepyeni bir doğuş oldu" diyen Mustafa Balbay bir soru üzerine cezaevinde aynı davadan tutuklu bulunanlar için bütün varlığını harcayarak mücadele edeceğini, bu konuda yapılacak düzenlemelerle sonuç alınacağını söledi.

Ormanda çıkan bir yangını bir serçenin gagasına aldığı suyla söndürme müdahalesi hatırlatan Balbay, "Ben bu sürecin serçesiyim. Türkiye'de iç barışla ilgili bir şeyler yapılacaksa, bütün yurtseverlerin onurlarıyla serbest kalmaları sağlanacaksa bir şeyler yapılması gerekiyor. Her şey güzel olacak ve bu bir film adı olarak kalmayacak. Bu hayalle dışarıya çıktım" dedi.

Soru üzerine Türkiye'nin en önemli sorununun "adalet, hukuk güvenliği" olduğunu savunan Balbay, şunları söyledi:

''Acaba başıma bir şey gelir mi' korkusu Türkiye'de adalet sorunu olduğunu gösteriyor. Bu sorun eskiden de vardı ama şimdi çok daha fazla var. İlk gazeteciliğe başladığım dönemde, biri yakalandığında gazete başlıklarında 'Adaletin pençesine teslim edildi' denirdi. 'Adaletin pençesi' lafını rastgele bulmadılar. Ama bugün pek çok şeyin hukuk adına yapılıyor olması gerçekten Türkiye'nin çok önemli sorunu" yanıtını verdi.

CHP'li milletvekillerinin imzaladığı bildiri

21 CHP'li milletvekilinin imzaladığı iddia edilen ve kamuda başörtüsüne karşı çıkan "Laik devlet özgür toplum için aydınlar bildirisi" ile ilgili soru üzerine Balbay, bildirinin taslak halinde iken cezaevinde eline ulaştığını, kamuoyunda tanınmış kişilerin isimlerinin de altında yer aldığını belirtti.

Bu konudaki hassasiyete katıldığını söyleyen Balbay, "Ben bütün gücümle siyaset üretmeye çalışacağım. Örgütlü mücadele aynı zamanda gönüllü esarettir. Çünkü partinizin, örgütünüzün genel ilkelerinin içinde kalmanız gerekir. Ben kamuoyunun hassasiyetinde olan her konuda mücadele etmeye hazırım. 'CHP'de çatlak' diye yorumlanacak hiçbir şeyin içinde de yokum" yanıtını verdi.

Balbay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı konusundaki soruyu ise partisinin İzmir'de 30 ilçede kazanmak istediğini, seçilecek kişilerin Ankara 'daki yardımcısı olacağını söyledi.

5 yıla atfen 5 güvercin

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel, Balbay'a 1981 yılında cemiyete üyelik için doldurduğu "Üyelik Talep Fişi"ni hediye etti. Düşmana ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'in bir küçük heykelini de veren Sertel, ''Balbay, çağımızın Hasan Tahsin'idir" dedi.

Daha sonra cemiyetin penceresinden aşağıda bekleyenlere seslenen Balbay'ın cezaevinde geçirdiği yaklaşık 5 yıla atfen 5 güvercin uçuruldu.