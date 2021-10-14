Mustafa Balbay, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin sorunlarını paylaştı: Cemaatlerin, tarikatların yarış alanı haline geldi, hocalarımız tehdit ediliyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bir grup ilahiyat fakültesi öğrencisiyle görüştüğünü, öğrencilerin pek çok konuda şikâyeti olduğunu yazdı.

İlahiyat fakültelerinde yaşananları sıralayan öğrencilerin, "İlahiyat fakülteleri giderek cemaatlerin, tarikatların yarış alanı haline geliyor. Hocalarımız fakültelerin bağımsız kimliğini korumak için dışarıdan gelen bu yapılara mesafeli bakıyor. Bu nedenle tehdit ediliyorlar. Bizim tahminimiz zamanla ilahiyat fakültelerini kapatacaklar. Tümü İslami ilimler fakültesi olacak. Böylece öteki dinlerden habersiz, sadece kendilerinin tarif ettiği İslamı öğreten bir okul olacak." sözlerini köşesine taşıyan Balbay, "İktidar nasıl liselerde eğitimin temeline imam hatipleri oturttuysa, bunu üniversitede de ilahiyatla sürdürüyor.

Bu iktidardan beslenen tarikat, cemaat ve vakıflar buraları kendi arka bahçeleri gibi görüyor. İlahiyat fakültelerinin geleneksel yapısına dahi tahammül edemeyen bu yapılar tüm eğitimi kendilerine benzetmek için yarışa girmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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