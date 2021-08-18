Mustafa Balbay: Dünkü haber şuydu; Erdoğan, Taliban’la temas için Kâbil’e heyet gönderdi, heyet dönmek istedi, Saray, "ille kalın, görüşün" dedi!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temas için Kabil'e heyet gönderdiği haberinin dolaştığını belirtti. Balbay, heyetin görüşemeyince geri dönmek istediğini ancak Cumhurbaşkanlığı'ndan "kalın, görüşün" yanıtını aldığını yazdı.

Balbay, "Batı, AKP’nin yumuşak karnını keşfetti... AKP bu konu üzerinden pazarlık yapmayı keşfetti. Son AB zirvesi sonuç bildirisinde Türkiye bir paragraftı, o da göçmen kabul teşekkürü! Şu anda Türkiye’nin doğu sınırları sonuna kadar açık, Batı sınırları da sıkı sıkıya kapalı. AB, son olarak Türkiye sınırını havadan da kontrol etme kararı aldı. Beş yıl önce Yunanistan sınırındaki duvarı görünce ürkmüştüm. İki metreye yakın kalınlık, üzerine tel örgüler sarmalı!

Ankara’da dünkü haber şuydu: Erdoğan, Taliban’la temas için Kâbil’e heyet gönderdi. Henüz görüşemedi. Heyet geri dönmek istedi. Saray, ille kalın, görüşün” dedi!

Şunu çok net biliyoruz ki iktidarın sığınmacılarla ilgili kamuoyu ile paylaşmadığı gündemi var! Ankara Altındağ örneğinde olduğu gibi konu yeni çatışmalara açık!

İktidarlarını sürdürmek isteyenler böyle bir durum olursa önlemek yerine şunu tasarlıyorlar: Gerilimi muhalefetin üstüne yıkarız, sığınmacı-muhalefet çatışması var, deriz. Başta CHP olmak üzere muhalefeti ırkçı ilan ederiz, biz kenara çekilir, seyrederiz!" ifadelerini kullandı.

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