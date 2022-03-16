Mustafa Balbay: Bir iktidar çöküyor ama devletin ve milletin üstüne çöküyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası tasarısını değerlendirdiği yazısında, "Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı’nın kamuoyu araştırmalarına da yansıyan oylarının şu aşamada artı-eksi yüzde 10’luk bir katılım olmadan yüzde 50’yi aşması zor görünüyor. Bu anlamda HDP oyları en çok Saray’ın gündeminde. Saray’ın antenleri de İmralı’dan Kandil’e kadar geniş bir sahada faaliyette. Edirne’nin kapsama alanının neresinde olduğu ortada. Seçim sürecinde İmralı’dan canlı yayın dahil hiçbir olasılığı göz ardı etmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'çok partili tek liderli sistem' istediğini savunan Balbay, "Erdoğan, partiyi harekete geçirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayını şimdiden açıklayıp sahaya sürebilir. Bakan değişikliklerine devam edebilir.

Bütün bunların özü şu: Bir iktidar çöküyor... Çöküyor ama devletin ve milletin üstüne çöküyor! Tarihteki her şeyi dirilttiler ama asıl dizi gerçek yaşamda olmalı: Diriliş Türkiye!" diye yazdı.

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