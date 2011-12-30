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Politika

'Mustafa Balbay beton ve nem kokuyordu'

CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, İstabul Silivri Cezaevi'nde bulunan gazeteci ve İzmir milletvekili

30 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, İstabul Silivri Cezaevi'nde bulunan gazeteci ve İzmir milletvekili Mustafa Balbay'ı ziyaret ettiğini söyledi. Baydar, "Mustafa beton ve nem kokuyordu. Bu ziyaret içimi acıttı" dedi.  

'Mustafa Balbay beton ve nem kokuyordu'

Baydar, Aydın’ın Söke İlçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Alevi Kültür Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete, Söke Belediye Başkanı CHP’li Necdet Özekmekçi, CHP Söke İlçe Başkanı Osman Ünsal, CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Orhan Korkmaz ve bir grup partili katıldı. Dernek Başkanı Hasan Çevik ve yöneticiler tarafından çiçekle karşılanan Baydar, ülke gündemini değerlendirirken, hafta başında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve İzmir milletvekili Mustafa Balbay’ı ziyaret ettiğini belirtti. Balbay’ı pek sağlıklı görmediğini ve durumuna üzüldüğünü kaydeden Baydar, "Mustafa, küçük bir hücrede tutukluk sürecini yaşıyor. Tutuklu arkadaşları ile beraber spor yapma şansının olmadığını söyledi. Tek başına yaptığı spor saatinde bile güneşe hasret. Mustafa beton ve nem kokuyordu. Bu ziyaret içimi çok acıttı. Bende moral diye bir şey bırakmadı" dedi.  


’Dava siyasi' 

Mustafa Balbay ile ilgili davanın ’siyasi bir dava’ olduğunu öne süren Baydar şöyle devam etti: "Biz yargılanmasınlar demiyoruz. Halkın iradesi ile seçilmiş insanların tutuklu olmaları içime sinmiyor. Günlüklere yazılan yazılardan dolayı suçlanan gazeteciler içeride, kaleme aldıkları notlarda yer alan kişiler ise dışarıda. Şu anda tutuklu gazeteci sayısı 70’e ulaştı. Dünyada bunun bir örneği yok. Temennimiz arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları."



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