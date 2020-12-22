Mustafa Balbay: AKP'den önceki 4 hükûmet 15 yılda 200 milyon lira örtülü ödenek harcadı, şimdi bir ayda 280 milyon lira harcanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye'de yolsuzluğun yerli ve milli bir faaliyet haline geldiğini belirterek, "Eskiden, örtülü ödeneğin küçük bir bölümü bile anlatılamaz olursa buna “örtülü götürme” denirdi. Rahmetli Selçuk Parsadan, 1995’te dönemin başbakanı Tansu Çiller’i, emekli general sesi taklidi yaparak kandırıp örtülü ödenekten bugünün parasıyla 5 bin 500 lira aldığı için hapse atılmıştı. Çiller de ağır eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. AKP’den önceki 4 hükümet, 15 yılda 200 milyon lira örtülü ödenek harcadı. Şimdi bir ayda örtülü ödenekten 280 milyon harcanıyor, nereye gittiğini bilen yok. Buna “örtülü götürme” denmez ki hakaret olur!" diye yazdı.

Eskiden ihaleye fesat karıştırma diye yolsuzluk kapsamında değerlendirilen bir suç olduğuna işaret eden Balbay, "Şimdi ihaleye fırsat karıştırma var. O işi kamu ihale yasası kapsamından çıkarıyorlar, oldubitti. Uyulacak yasa yok ki yasadışı iş olsun. İş, yasanın dışında, niye yasadışı olsun!" ifadelerini kullandı.

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