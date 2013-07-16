Mustafa Ali Tombul komadan çıktı

Mustafa Ali Tombul, tatil için İstanbul'a gelmiş, Taksim'deki polis müdahalesi sırasında kafasına gaz fişeği isabet etmişti. Bir görgü tanığına göre, bir kişi Tombul'u tutarak kaçmasını engellemiş, bir polis de yakın mesafeden kafasına biber gazı atmıştı. 8 Temmuz'dan beri komada olan Tombul, bugün gözlerini açtı.

Bir haftadır uyutulan Tombul bugün kendine geldi, seslere tepki verebiliyor ve ellerini oynatabiliyor. Tobul, boğazındaki borulardan rahatsız olduğu için tekrar uyutuldu. Boruların sökülmesinden sonra, yarın, tekrar uyandırılacak.

Mustafa Ali Tombul'un babası, olaydan sonra, 'Benim verdiğim vergilerle maaşı ödenen polis benim oğlumu vuruyor. Kendimi katil gibi hissediyorum' demişti.