Mustafa Alabora taburcu oldu

Geçen temmuz ayında trafik kazası geçiren Mustafa Alabora'nın, taburcu olduktan sonra ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan Mustafa Alabora'nın, fotoğrafta gülümsediği ve iyi olduğu gözlemlenirken, omurgasındaki kırıklar nedeniyle özel bir sandalyede oturduğu, bacağının da kırıklar nedeniyle hâlâ alçıda olduğu görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sanatçının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Başhekimi Dr. Demet Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"3 hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’ne getirilen değerli sanatçımız Mustafa Alabora, takip ve tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildi. Bundan sonraki süreçte de hekimlerimiz ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından sağlık değerlendirmeleri devam edecektir. Sayın Alabora’ya ve ailesine sağlıklı günler diliyoruz."

Ne olmuştu?

Şile'deki evinden İstanbul'a gelmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora'nın otomobili İstanbul istikametine doğru yol alırken, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan araçla kafa kafaya çarpıştı.

O anlar otomobilin sürücüsünün yaptığı Periscope yayını ile saniye saniye internetten yayınlandı. Görüntülerde tehlikeli şekilde araç kullanan sürücünün, karşısına çıkan kamyondan kaçmaya çalıştığı görüldü.